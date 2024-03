Amélioration des services de santé durant le Ramadan : inspections nocturnes annoncées

Le Ministère de la Santé renforce la surveillance pour assurer la qualité des soins. Pour garantir un soutien optimal aux citoyens pendant le Ramadan, le ministère de la santé prévoit des inspections nocturnes dans tout le pays. Celles-ci visent à maintenir la qualité des services de santé publics et privés.

En effet, le Ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a établi un programme d’inspection pour assurer la continuité des services de santé, et les sorties nocturnes des équipes d’inspection seront effectuées conformément à ses directives.

De plus, les équipes d’inspection se concentreront sur plusieurs aspects des établissements de santé publics. Elles examineront les urgences médicales, l’hygiène hospitalière, l’utilisation des technologies numériques, et la qualité des repas.

Surveillance renforcée des établissements de santé privés

En outre, les établissements de santé privés seront également soumis à des inspections nocturnes, et des équipes d’inspection veilleront à la conformité des activités avec les licences d’exploitation et à la qualité des services d’urgence et hospitaliers.

De plus, en prenant cette initiative, Abdelhak Saïhi vise à assurer des soins de qualité pendant le Ramadan. Cette période voit souvent une augmentation des admissions aux urgences, nécessitant une attention particulière.

Par ailleurs, les hôpitaux sont souvent confrontés à des cas d’urgence après le f’tour, notamment des problèmes gastriques et des accidents de la route. Les inspections visent à garantir une réponse efficace à ces situations.

Suite à l’annonce du ministère, les équipes d’inspection sont prêtes à entamer leur mission. Leur objectif est de s’assurer que les services de santé répondent aux normes requises pendant le Ramadan.

Pour conclure, les inspections nocturnes annoncées par le ministère de la santé sont une mesure proactive pour garantir la qualité des soins pendant le Ramadan. Elles témoignent de l’engagement des autorités à assurer le bien-être des citoyens, même pendant cette période sacrée.