Amel Wahby revient sur le devant de la scène, elle annonce un nouvel album à venir

Amel Wahby, la célèbre chanteuse algérienne, a annoncé son retour sur le devant de la scène artistique après plusieurs années d’absence. En effet, le retour de Amel Wahby sera marqué par une grande surprise, au plus grand bonheur de ses fans.

À vrai dire, Amel Wahby avait initialement prévu de faire son grand retour en 2020, mais cela n’a pas pu se faire à cause de la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde entier. Cependant, elle n’a pas perdu espoir et a travaillé dur pour préparer son retour en 2022.

Au cours de l’émission musicale Late Show Music, présentée par le célèbre animateur Riyad Aberkane, Amel Wahby a révélé qu’elle avait lancé deux nouveaux sons en 2022 pour préparer son retour tant attendu. Il est question de « Khaliha Ala Allah » et « Le tour de la terre ». Elle a également annoncé que son nouvel album, qui contient plusieurs chansons modernes, sera dévoilé cet été.

À en croire ses propos, l’album sera accompagné de deux clips. Effectivement, les fans sont impatients de découvrir ce que la chanteuse algérienne leur réserve. Amel Wahby est connue pour ses chansons mélodieuses qui ont marqué l’adolescence de nombreuses jeunes filles en Algérie et dans le monde arabe.

Amel Wahby donne plus de détails sur son prochain album

La chanteuse algérienne Amel Wahby a donné plus de détails sur son album à venir lors de l’émission « Zapping ». Selon ses dires, l’album comprendra plusieurs chansons modernes, chantées en algérien, en égyptien et en français. Elle prévoit également la sortie de deux clips pour accompagner l’album et captiver l’attention de son public, après une longue période d’absence.

Il convient de noter que Amel Wahby est une chanteuse populaire en Algérie et dans le monde arabe depuis 1997. En effet, sa voix douce a marqué l’adolescence des Algériens. Parmi ses célèbres chansons, on peut citer les deux chansons Chocolata et Lkhayala, interprétées en égyptien. On précisera également que Amel Wahby a participé à une série algérienne « Babour Dzair » et un autre film « Dakirat Al Ahdat ».