Amel Bent officialise ses origines : pourquoi la chanteuse a demandé la nationalité algérienne

Amel Bent était l’invitée de Frédéric Lopez dans l’émission du 26 octobre dernier « Un dimanche à la campagne« . La chanteuse de Ma philosophie a notamment évoqué ses liens familiaux forts et sa fierté de sa double identité : sa nationalité française et ses origines algériennes.

Récemment naturalisée algérienne, Amel Bent a expliqué les motivations de sa démarche pour obtenir sa nationalité algérienne. Elle est également revenue sur les critiques qu’elle a essuyées tout au long de sa carrière, y compris celles formulées après l’acquisition de sa nouvelle nationalité.

Révélée en 2004 par Nouvelle Star, Amel Bent s’est imposée en deux décennies comme une voix essentielle sur la scène française. Son premier album Un Jour, porté par le titre Ma Philosophie, a été un succès immédiat. L’artiste maintient sa popularité grâce à son humanité et son authenticité. Si elle rayonne par son succès, Amel Bent a toujours été transparente sur les épreuves qu’elle a dû affronter.

Une nationalité qui facilite ses nombreux voyages en Algérie

Invitée dans « Un dimanche à la campagne », Amel Bent a révélé à Frédéric Lopez l’importance capitale de l’Algérie dans sa vie, un lien hérité de sa grand-mère. D’ailleurs, elle a décrit la maison de celle-ci comme un refuge : « À chaque fois que je ne me sentais pas bien chez moi, […] la porte était grande ouverte. J’avais mon lit, mon plat dans le frigo, elle a toujours été ma deuxième maison« .

Marquée par cette relation unique, le décès de sa grand-mère a motivé Amel Bent à formaliser ce lien. Pour préserver son accès à cette « terre d’origine« , l’obtention de la double nationalité algérienne est devenue une évidence. En effet, elle a confié avoir demandé : « S’il vous plaît, je ne veux pas venir demander un tampon à chaque fois que je vais voir ma grand-mère, je veux pouvoir y aller quand je veux« .

Ce précieux document l’a profondément apaisé, l’aidant notamment dans son deuil et représentant pour elle un moyen pour honorer sa famille.

Amel Bent critiquée en raison de sa double culture

Si Amel Bent considère sa double culture comme une richesse, celle-ci est malheureusement source d’hostilité. Depuis le début de sa carrière, la chanteuse a été la cible de propos racistes, particulièrement sur les réseaux sociaux.

Ces attaques ont resurgi lorsqu’elle a intégré le jury de The Voice en 2021 : »J’ai l’impression que ma seule présence dans le PAF, à l’époque où j’ai commencé, c’était déjà tellement politique« , confiait-elle dans La Face Katché, déplorant le chemin qui reste à parcourir.

Face aux injures, certains lui suggéraient même de faire « The Voice à Alger« . Lucide, Amel Bent attribue ces critiques à une frange de la population « qui n’est pas prête, qui a peur« . Malgré tout, l’artiste continue de prôner la tolérance et la diversité, son parcours incarnant sa résistance face à la haine.

