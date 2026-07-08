Amel Abdellatif réunit les producteurs de lait : quels changements à venir pour la filière ?

Le lait UHT reste largement dépendant des importations en Algérie, malgré sa place centrale dans la consommation quotidienne des ménages. Mardi, la ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Amel Abdellatif, a réuni les principaux producteurs du secteur pour aborder cette question de front et chercher des solutions concrètes.

Une rencontre pour faire le point sur la filière

La réunion s’est tenue au ministère et a rassemblé plusieurs responsables d’unités de production de lait stérilisé, ainsi qu’Omar Rekkache, directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement. Selon le communiqué du ministère, cette rencontre portait sur le suivi de l’approvisionnement du marché national en lait UHT et sur les moyens de développer cette filière. La ministre a d’abord écouté les préoccupations des opérateurs présents. Elle a ensuite exposé sa vision pour les mois à venir.

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Une production locale à 100%, l’objectif fixé par la ministre

Amel Abdellatif a insisté sur la nécessité de mieux valoriser les ressources locales. Elle a aussi appelé à renforcer la coordination entre les producteurs de lait et les fabricants de matériaux d’emballage.

Cette nouvelle vision repose sur plusieurs priorités, déterminer les besoins réels de la filière, augmenter les taux d’intégration nationale et construire une industrie locale complète à 100%. Le tout, sans perdre de vue l’essentiel, proposer un produit final qui répond aux attentes des consommateurs et aux besoins du marché. Selon la ministre, cette démarche doit permettre à la filière de mieux répondre aux besoins du marché national, sans dépendre systématiquement des importations.

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Omar Rekkache appelle à investir dans l’emballage

Omar Rekkache a partagé son analyse. Pour lui, l’investissement doit se concentrer en priorité sur les projets liés à la fabrication de matériaux d’emballage. Ce secteur joue un rôle important dans l’augmentation de l’intégration locale, le renforcement de la valeur ajoutée et la compétitivité de l’économie nationale.

À la fin de la rencontre, la ministre a renouvelé l’engagement de son département à soutenir les acteurs économiques et à offrir des conditions favorables au développement de ce secteur. Deux objectifs guident cette démarche, assurer la durabilité de l’approvisionnement du marché national en lait UHT et renforcer la production locale.

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