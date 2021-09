Ambassade du Canada : un nouveau programme d’immigration aux Algériens

L’ambassade du Canada en Algérie a récemment annoncé un nouveau programme d’immigration aux citoyens algériens souhaitant travailler dans le domaine de paramédical.

En effet, l’ambassade du Canada en Algérie a publié, ce mardi 28 septembre un post sur sa page officielle, où elle appelle les infirmiers désirant immigrer au Canada, à s’inscrire via le service « Québec ».

La même source indique qu’un webinaire dédié à présenter plus de détails sur ce sujet sera organisé le jeudi 30 septembre 2021 à 18 h 30, par les Services canadiens d’immigration.

Quelles sont les conditions exigées aux candidats ?

En effet, l’ambassade du Canada en Algérie a souligné quelques conditions exigées aux candidats souhaitant entamer leurs démarches.

Parmi ces conditions, un diplôme supérieur en paramédical, une expérience d’au moins une année de travail dans un établissement de santé et la maitrise de la langue française sont obligatoires.

Dans le même sillage, la source a mis à la disposition des candidats en question le lien du site d’inscription, qui est le suivant : https://bit.ly/JQ-SoinsInfirmiers-Algerie-6190.

Par ailleurs, l’ambassade du Canada en Algérie a fait savoir, via sa page Facebook officielle, que ses bureaux seront fermés ce jeudi 30 septembre 2021, et ce, à l’occasion de la journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

La même source a précisé que cette journée est l’occasion de rendre hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats, leurs familles et leurs communautés.

» La commémoration publique de l’histoire tragique et douloureuse des pensionnats et de leurs séquelles durables est un élément essentiel du processus de réconciliation « , a ajouté la source.