Ambassade d’Algérie au Canada : note importante pour la diaspora

L’expérience consulaire est une épreuve que de nombreux ressortissants algériens résidant à l’étranger appréhendent. Néanmoins, elle demeure obligatoire pour les expatriés algériens, en particulier le processus de renouvellement des passeports qui demeure inévitable, au plus tard tous les dix ans. Après la France, dont le renouvellement des passeports algériens se déroule sans rendez-vous, et bien c’est au tour du Québec de passer à l’allègement des procédures consulaires.

En effet, le Consulat général d’Algérie sis à Montréal a fait hier 05 mai 2022 une importante annonce en faveur des Algériens résidant au Québec. Cette représentation consulaire signale que le 22 mai prochain, une « chancellerie itinérante » sera mise en place au profit de la population algérienne établie à Québec.

« Le Consulat Général d’Algérie à Montréal informe les ressortissants établis dans la ville de Québec et sa grande région qu’une chancellerie itinérante sera organisée à leur intention dans ladite ville, le dimanche, 22 mai 2022 de 10h00 à 16h00. » lit -on sur le communiqué du consulat.

Au cours de cette journée, précise le communiqué, « la majorité des services » prévus par le Consulat général d’Algérie à Montréal se déroulera le dimanche 22 mai 2022 à 1749, Chem. Gomin, Québec.

Date limite du dépôt des dossiers complets des passeports

Pour ce faire, le consulat appelle les personnes désireuses de retrouver leur passeport en état de validité à adresser un e-mail au service compétent en la matière à l’adresse électronique suivante : [email protected] en précisant le numéro de dossier figurant sur le récépissé du dépôt.

Le Consulat général d’Algérie à Montréal appelle les personnes qui désirent faire renouveler ou demander pour la première fois leur passeport biométrique à « envoyer leur dossier complet avec le formulaire dûment rempli au plus tard le 18 mai 2022”.

Ainsi, les personnes ayant 12 ans au moins doivent solliciter la délivrance de leur passeport biométrique ou son renouvellement, a indiqué le consulat dans son communiqué.

Pourquoi les ressortissants algériens redoutent le renouvellement de leurs passeports?

Confrontés à l’arsenal administratif dont ils devraient s’acquitter, une partie des ressortissants algériens à l’étranger préfèrent renoncer à faire renouveler leur passeport. Les récentes évolutions des procédures d’accueil au niveau des consulats ont facilité l’obtention d’un nouveau passeport. Toutefois, cette épreuve reste pénible et fatigante.

La décision prise par l’Algérie en 2014 se trouve à l’origine de ces formalités d’état civil qui deviennent de plus en plus impératives. En effet, sous l’ère d’Abdelaziz Bouteflika, le gouvernement a mis en place de nouvelles modalités d’entrée sur le territoire national à destination des ressortissants algériens. Pour s’aligner sur les autres pays, un passeport biométrique est désormais requis pour se rendre en Algérie.

En France par exemple, pour les ressortissants algériens, un « stress important » et une certaine « appréhension » face à l’idée même de devoir rentrer. Les queues et les interminables attentes ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Effectivement, en huit ans, de nombreuses choses ont évolué. Les impressionnantes files d’attente devant l’entrée des immeubles algériens ont disparu.