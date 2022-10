Amabassade US en Algérie : formation pour les enseignanats d’anglais

L’ambassade des États Unis en Algérie a annoncé récemment une nouvelle série de cours en partenariat avec une de ses universités prénommée «Ohaio online » afin de permettre aux nouveaux professeurs de découvrir et d’apprendre sur les techniques et théories d’enseignement en anglais , conformément à la nouvelle loi qui désormais intègre l’enseignement de cette langue au niveau primaire .

L’apprentissage de l’anglais grâce aux universités partenaires

En effet , l’ambassade des États Unis en Algérie a déclaré dans un communiqué sur sa page Facebook officielle que

« l’anglais comme moyen d’enseignement » sera l’intitulé du cours prolongé proposé par Ohio University Online qui a pour but principal permettre aux enseignants de se familiariser avec les nouvelles méthodes d’enseignement et de contenu spécialisé en anglais.

La même source a ajouté que : « Grâce à ce cours éducatif , les défis auxquels les enseignants et les étudiants sont confrontés de nos jours et ce pendant leur formation d’enseignement seront appris, ainsi , des stratégies seront démontrées afin d’aider les apprentis à comprendre le contenu du cours et à améliorer et développer leurs compétences en anglais et en communication en même temps . »

En conclusion , le but de cette formation accélérée sera en premier lieu permettre aux enseignants de gagner en confiance et en expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement en langue anglaise , ainsi que permettre l’obtention d’une certification de courte durée de la part de l’université partenaire et en dernier lieu de devenir plus autonome au niveau de la transmission de cette langue tout en utilisant les dernières méthodes d’enseignement interactives axées sur l’apprentissage des élèves dans les écoles primaires , secondaires et universitaires .

L’ambassade a invité toute personne qui souhaite en savoir plus et éventuellement participer à cette formation de format éducatif de courte durée à visiter le lien de l’incription retrouvé sur la page facebook officielle de l’ambassade des états unies en Algérie .