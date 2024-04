L’Algérienne des Viandes Rouges (Alviar) a reçu l’autorisation d’importer 100 000 têtes de bétail de Roumanie pour l’Aïd el-Adha, a déclaré M. Merouane Kheir, président de la Fédération nationale des viandes. Cette initiative vise à permettre aux citoyens d’acquérir le mouton de l’Aïd à des prix raisonnables, entre 45 000 et 50 000 dinars.

M. Kheir a souligné que cette importation permettra de briser les prix et de permettre à une large frange de citoyens de s’offrir un mouton pour l’Aïd, chose qui leur était impossible l’année dernière en raison de la flambée des prix.

L’opération d’importation a débuté en quantité limitée durant le mois de Ramadan. Les moutons sont ensuite abattus dans des abattoirs algériens et commercialisés à des prix abordables, bien inférieurs aux prix de la viande locale (plus de 2 800 dinars le kg pour la viande bovine et 3 000 dinars le kg pour la viande ovine).

Le président a qualifié l’importation de « bonne initiative » pour réguler les prix et stabiliser le marché. Il a également appelé les autorités à élaborer un plan d’action et une stratégie pour garantir la stabilité du marché à long terme, et à ne pas dépendre uniquement de l’importation.

De son côté, M. Hadj Tahar Boulenouar, président de l’Association nationale des commerçants, des investisseurs et des artisans, a souligné que le marché a besoin de 3 millions de têtes de bétail pour l’Aïd el-Adha. Il a appelé à des mesures à moyen et long terme pour doubler le cheptel national, car « l’importation, bien que positive, reste une solution temporaire ».

Il est important de noter que l’Algérie est le seul pays du Maghreb qui n’importe pas de moutons pour l’Aïd el-Adha. La baisse du nombre de têtes de bétail (19 millions actuellement) est due à plusieurs facteurs, notamment l’abattage des femelles par certains éleveurs et l’augmentation des coûts de production.

La Fédération nationale des viandes et l’Association nationale des commerçants, des investisseurs et des artisans ont appelé à des mesures pour protéger les éleveurs et garantir la pérennité de leur activité.

En conclusion, l’importation de 100 000 têtes de bétail de Roumanie pour l’Aïd el-Adha est une initiative bienvenue qui permettra aux citoyens de s’offrir des moutons de l’Aïd à des prix abordables. Cependant, des solutions durables doivent être mises en place pour garantir la stabilité du marché à long terme.

ALVIAR dément la mise sur le marché des moutons importés de Roumanie durant le Ramadan

Face à la propagation de rumeurs sur les réseaux sociaux concernant la vente de moutons importés de Roumanie vivants, l’Algérienne des Viandes Rouges (Alviar) a tenu à apporter un démenti formel.

Dans un communiqué publié le 6 avril, l’entreprise souligne que « la seule entité habilitée à importer ces moutons est l’Alviar elle-même » et que « ces derniers sont directement dirigés vers l’abattage sous la supervision des autorités vétérinaires compétentes ». L’entreprise affirme que ces informations sont « infondées » et servent uniquement « les intérêts personnels étroits » de certains individus.

L’Alviar réfute ainsi catégoriquement l’idée que ces moutons puissent être vendus vivants. Le communiqué dénonce également « ces agissements qui visent à perturber le marché national et à propager des rumeurs malveillantes ».

L’entreprise appelle « tout le monde à ne pas se laisser abuser par les informations diffusées par ces pages suspectes » et se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des personnes impliquées.

Ce démenti officiel met un terme à la confusion et aux spéculations qui entouraient l’importation de moutons de Roumanie. Il est important de souligner que l’Alviar est la seule source d’information fiable en ce qui concerne cette opération et qu’il est crucial de ne pas prêter foi aux rumeurs non fondées qui circulent sur les réseaux sociaux.

En rappelant son rôle exclusif dans l’importation et la gestion de ces moutons, l’Algérienne des Viandes Rouges réaffirme son engagement à garantir un approvisionnement transparent et responsable du marché national en viande rouge.