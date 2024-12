Altercation physique entre Aouar et Sadio Mané lors du derby saoudien (vidéo)

Al-Iittihad Djaddah de Houssem Aouar et Karim Benzema a eu son dernier mot lors du derby saoudien face à Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Un match marqué par de grands duels, avec notamment une altercation physique entre l’international algérien et la star sénégalaise Sadio Mané.

Les regards des passionnés du ballon rond étaient rivés hier vers le derby saoudien Al-Ittihad-Al-Nasr. Les coéquipiers de Houssem Aouar et Karim Benzema ont pris le dessus sur Cristiano Ronaldo et consorts, en s’imposant sur le score de deux buts à un. Une victoire ô combien importante puisqu’elle a permis à Al-Ittihad de se hisser vers la première place du championnat saoudien.

Ce fut une victoire au terme d’un match très serré et marqué par un grand engagement physique, avec quelques altercations entre les 22 acteurs. On cite notamment celle entre Karim Benzema et un joueur d’Al-Nasr. Houssem Aouar est intervenu pour calmer les esprits, mais il a été violemment poussé par Sadio Mané.

C’est à partir de là qu’une dure altercation physique a éclaté entre les deux joueurs. Ils ont failli en aller aux mains, n’était l’intervention de l’arbitre et quelques joueurs des deux équipes pour remettre les choses à l’ordre.

Cristiano Ronaldo-Benzema : les retrouvailles houleuses

Les grandes retrouvailles lors du derby saoudien, ce sont évidemment Karim Benzema du côté d’Al-Ittihad et Cristiano Ronaldo d’Al-Nasr. Les deux anciens Ballons d’Or se sont bien sûr salués avant la rencontre, mais la suite fut bien différente. Preuve qu’il s’agissait bien d’un choc entre deux prétendants au titre final.

L’incident qu’on vient de citer en haut entre Karim Benzema et un joueur n’a pas suscité seulement l’intervention de Houssem Aouar, mais également toutes les stars des deux formations.

Il a fallu que Cristiano Ronaldo en personne vienne ceinturer son ancien coéquipier au Real Madrid pour apaiser les tensions, bien aidé par l’apaisant mais imposant Danilo, ex-joueur du PSG, et même d’Aymeric Laporte, pas loin de l’action.