Altercation avec Mahrez : Guardiola s’explique

Le joueur international algérien, Riyad Mahrez, ne cesse de se montrer efficace et performant sur le terrain, que ce soit avec les Verts ou avec son Club Manchester City.

Lors de la rencontre Manchester City face au RB Leipzig, les Sky blues se sont imposés avec une large victoire (6-3) où le capitaine des Verts a marqué sur penalty.

Pour leur première sortie de la saison en Ligue des champions, ils ont prolongé leur série d’invincibilités en phase de groupes en remportant leurs 18ᵉ match d’affilée, mais, ce n’est pas tout beau tout rose ! En plus du match incroyable que les supporters ont regardé, ils ont pu voir aussi une altercation entre Mahrez et Guardiola.

Ce dernier est connu pour son tempérament justifié par sa passion du foot, Guardiola a déjà exprimé sa colère contre les joueurs, chose sur laquelle revient Zlatan Ibrahimovic dans son autobiographie.

Quand l’entraîneur gronde ses joueurs au vu de tous

Pendant le match, le mécontentement de Pep Guardiola n’a pas pu passer inaperçu. Même si on est habitué aux crises et coups de colère de L’ex-entraîneur du FC Barcelone, son comportement envers Mahrez et son coéquipier Grealish, qui pourtant, ont tous les deux marqué lors de ce match, est choquant. Ils ont eu droit à des cris, une gestuelle offensive et une colère ostensible.

Selon leur entraîneur, ils auraient ignoré ses instructions notamment quant à leur placement défensif. Il rassure, tout de même, « les disputes, ça arrive ! » a déclaré l’entraîneur espagnol à la chaîne de BT Sport, « nous avons parlé durant la mi-temps de ce qu’il fallait faire, et ils ne l’ont pas fait », avait-il ajouté.

Malgré l’indignation de beaucoup de personnes, supporters et spécialistes confondus, Grealish ne semble pas être choqué ou offusqué de cet échange, il affirme que c’est tout à fait normal venant de la part d’un manager qui a tant accompli dans le jeu.