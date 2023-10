Alors que Macron soutient Israël, Mélenchon appelle à soutenir la Palestine

Alors que les raids et les bombardements d’Israël font de plus en plus de morts dans la bande de Gaza, le monde entier regarde ces scènes sans savoir quoi faire pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien.

Parmi les personnalités qui réagissent à ces événements, les politiciens. Dans le lot on trouve le président de la République française, Emmanuel Macron, qui a clairement affiché son soutien à Israël et ce en postant des messages de soutien.

Pour s’opposer au Président français, Jean Luc Mélenchon affiche la position contraire. En effet, ces derniers jours, l’homme politique de gauche, affiche un soutien sans faille à la cause palestinienne.

Le fondateur du mouvement « La France Insoumise », a très vite réagi suite au raid israélien sur un hôpital de Gaza et qui a fait plus de 500 morts hier, le mardi 17 octobre 2023. C’est dans post sur X (ancien Twitter) que Mélenchon a ouvertement critiqué les positions de Macron et affiché son soutien aux habitant de Gaza : « Les crimes de guerre à Gaza doivent être dénoncés poursuivis et punis. Il ne faut pas regarder ailleurs. La France doit arrêter le soutien inconditionnel au gouvernement d’Israël. Les palestiniens sont des êtres humains, ils méritent nos secours ! » peut-on lire sur son post.

Avant de poster un autre post sur X, s’interrogeant : « C’est si dur de condamner les crimes de guerre de Netanyahu ? C’est si dur de condamner le racisme qui empêche de voir dans un palestinien d’abord un être humain ? Belles âmes bonnes consciences où êtes vous ? ».

Mélenchon s’en prend à Darmanin

De plus, Jean Luc Mélenchon a appelé à ce que la France soutienne la proposition du SG de l’ONU à un cessez le feu. « La France doit soutenir la proposition du secrétaire général de l’ONU de « cessez-le-feu humanitaire » à Gaza. Il y a urgence. » A-t-il écrit dans un autre post sur X.

Enfin, l’homme de gauche, n’a pas hésité à exprimer sa honte d’être gouverné par des responsables qui inventent des polémiques en France, au lieu de porter secours aux victimes de la guerre à Gaza, en disant : « Honte d’un gouvernement français qui invente des polémiques intérieures au lieu d’aller au secours des victimes des crimes de guerre à Gaza. Président, arrêtez le soutien inconditionnel à un gouvernement israélien qui commet des crimes de guerre aussi abominables. La France ce n’est pas ça. »