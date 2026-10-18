Allocations familiales en Algérie : conditions, âge limite et démarches auprès de la CNAS

En Algérie, les allocations familiales atteignent 600 DA ou 300 DA par enfant et par mois. Le montant dépend du revenu de l’allocataire et du rang de l’enfant. S’y ajoute une prime de scolarité annuelle, versée à la rentrée.

Les allocations familiales concernent de nombreux parents salariés, mais leurs règles restent mal connues. Montant, âge limite, dossier à fournir : la CNAS en détaille les conditions. Voici ce qu’il faut savoir, ainsi que les aides à ne pas confondre avec elles.

Allocations familiales en Algérie : quelles aides sont versées aux parents ?

Les prestations familiales comprennent les allocations familiales et la prime de scolarité. La CNAS les présente comme un revenu de complément, destiné aux salariés qui ont des enfants à charge. L’allocataire perçoit l’allocation chaque mois, et la prime de scolarité une seule fois par an.

Le montant actuel découle du décret exécutif n° 94-326 du 15 octobre 1994. Ce texte a fixé l’allocation à 300 DA par enfant et par mois. Il a aussi fixé la prime de scolarité à 400 DA par enfant et par an. Deux décrets de 1995 et 1996 ont ensuite majoré ces montants pour les familles aux revenus modestes.

600 ou 300 DA par enfant : comment sont calculées les allocations ?

Pour un salaire ou un revenu soumis à cotisation de 15 000 DA au plus, l’allocation atteint 600 DA par enfant. Ce montant vaut du premier au cinquième enfant, puis tombe à 300 DA à partir du sixième. Au-delà de 15 000 DA, l’allocataire perçoit 300 DA par enfant, quel que soit son rang.

La prime de scolarité suit la même logique. Pour un revenu de 15 000 DA au plus, elle atteint 800 DA par enfant, du premier au cinquième. Elle descend à 400 DA à partir du sixième enfant, et pour tous les allocataires qui dépassent ce seuil.

Le salaire retenu pour l’allocation est celui du premier mois de chaque semestre, soit janvier et juillet. Le droit au montant majoré vaut alors pour six mois, même si le salaire change entre-temps. Pour la prime de scolarité, seul compte le salaire du premier mois du second semestre, c’est-à-dire juillet.

Prenons un salarié qui gagne plus de 15 000 DA et élève trois enfants scolarisés. Il perçoit 900 DA d’allocations familiales par mois. À la rentrée, il touche en plus une prime de scolarité de 1 200 DA.

Les agents de la fonction publique perçoivent aussi une allocation pour salaire unique. Fixée à 480 DA par an en 1965, elle atteint 4 800 DA par an depuis le 1er janvier 2004. Son montant reste le même, quel que soit le nombre d’enfants.

Le plafond de 15 000 DA, lui, n’a pas évolué depuis 1995. Le SNMG dépassant largement ce seuil, la plupart des salariés perçoivent donc 300 DA par enfant. Les familles les plus modestes peuvent toutefois bénéficier d’autres aides, comme l’allocation spéciale de scolarité.

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Allocations familiales CNAS : qui peut en bénéficier et jusqu’à quel âge ?

Les bénéficiaires sont les enfants, mais ils font valoir leurs droits par l’intermédiaire d’un allocataire. La CNAS retient les enfants du couple ou ceux d’une précédente union de l’un des époux. Les petits-enfants, les frères et sœurs, les neveux et nièces ainsi que les enfants recueillis y ouvrent aussi droit.

La CNAS fixe l’âge limite à 17 ans dans tous les cas. Il passe à 21 ans pour l’apprenti dont la rémunération ne dépasse pas la moitié du SNMG. La limite de 21 ans vaut aussi pour l’enfant qui fréquente régulièrement un établissement d’enseignement fondamental, secondaire, technique ou professionnel.

Deux autres situations ouvrent droit jusqu’à 21 ans. Elles concernent l’enfant incapable de travailler ou d’étudier en raison d’une infirmité ou d’une maladie chronique. Elles visent aussi la fille qui remplace la mère décédée auprès d’un frère ou d’une sœur.

La prime de scolarité vise les enfants âgés de plus de 6 ans et de moins de 17 ans. L’âge s’apprécie au 1er septembre de l’année en cours. La limite passe à 21 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études.

Comment demander les allocations familiales et quels documents fournir ?

La CNAS demande dans tous les cas une demande d’allocations familiales, dûment renseignée par l’employeur. Le dossier comprend aussi une fiche familiale d’état civil et un chèque barré. Le formulaire de demande se télécharge sur le site de la CNAS.

Les allocataires en activité ajoutent une attestation de travail et de salaire. Les allocataires inactifs fournissent une attestation de perception d’un avantage de sécurité sociale, comme une pension. Au-delà de 17 ans, il faut un certificat de scolarité, un certificat d’apprentissage avec le contrat, ou un certificat médical.

Les fonctionnaires et agents publics ont intérêt à se renseigner auprès de leur service du personnel. Les pièces et la procédure peuvent en effet varier selon l’employeur. Renseignez-vous auprès de votre employeur ou de votre agence CNAS avant toute démarche, afin d’éviter toute confusion.

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Prime scolaire de 5 000 DA : une aide différente des allocations familiales

L’allocation spéciale de scolarité relève d’un tout autre dispositif. Le ministère de la Solidarité nationale la verse sur le compte courant postal des bénéficiaires. Son montant atteint 5 000 DA par élève, selon le décret exécutif n° 25-168 du 22 juin 2025.

Elle cible les enfants de familles démunies ou sans revenu, selon le ministère. Elle concerne aussi les enfants dont le père, la mère ou le tuteur gagne au plus le SNMG, chacun pris séparément. Pour 2026-2027, le ministère a lancé les versements le 30 juin 2026.

Un décret exécutif du 22 septembre 2026 a modifié la procédure. Le parent ou le tuteur remplit un formulaire, que le directeur de l’établissement scolaire valide. Il le dépose à l’école, avec une copie de sa pièce d’identité biométrique et un chèque barré. Il joint aussi un certificat de non-revenu ou un relevé de salaire. Selon le cas, il ajoute une attestation de non-affiliation à la sécurité sociale.

L’école transmet ensuite les dossiers à l’Agence de développement social (ADS) de la commune. Les services de l’ADS examinent aussi les recours et les réclamations liés à cette allocation.

PLF 2027 : des changements sont-ils prévus pour les aides aux familles ?

Le projet de loi de finances 2027 ne contient aucune disposition sur les allocations familiales. Le texte, validé en Conseil des ministres le 4 octobre 2026, intègre en revanche des hausses de salaires et de pensions. Le président Tebboune a annoncé que leur versement débutera en 2027.

Le PLF consacre aussi d’importantes enveloppes au soutien du pouvoir d’achat. Il prévoit notamment des subventions aux produits de première nécessité et 210 milliards de dinars pour l’allocation chômage. Ces crédits ne signifient pas pour autant une hausse automatique des aides individuelles.

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