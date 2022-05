Allocations chômage : vers une liste des bénéficiaires plus élargie ?

La mise en place de l’allocation chômage en Algérie a beaucoup fait parler, et les demandeurs de cette offre étaient nombreux mais tous n’étaient pas éligibles. C’est dans ce cadre que Youcef Cherfa a annoncé l’élargissement de cette liste.

En effet, Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa a révélé l’intention d’agrandir la liste des bénéficiaires de l’allocation chômage afin que les orphelins qui percevaient déjà une partie de la pension de leurs défunts parents puissent en bénéficier.

Le ministre a ajouté que les conditions allaient être moins rigides quant à l’âge, et la limite va être repoussée à 50 ans, sachant qu’elle est actuellement à 40 ans. Il a néanmoins souligné que le projet a besoin de temps afin d’être étudié convenablement et donc que « le décret exécutif est encore à l’étude mais sera publié prochainement ».

Retraite anticipée : le ministre apporte quelques précisions

Lors de l’APN, le ministre a dû répondre à quelques interrogations quant à la retraite anticipée. Il a affirmé qu’il n’était pas possible d’ouvrir le dossier lié aux retraites à l’heure actuelle.

Cherfa a ajouté que les Algériens ne payaient que deux cotisations au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale des salariés, alors que les normes au niveau mondial stipulent que chaque retraité doit en payer cinq.

Malgré les affirmations précédentes, le responsable a tenu a précisé que certains postes dont les conditions de travail sont plus difficiles que la normes nécessitent une étude plus approfondie, en tenant compte de plusieurs critères bien spécifiques afin d’être raisonnables et fidèles aux conditions actuelles.

Pour rappel, au courant de l’année 2021, le même ministère a enregistré plus de 150.000 salariés partis à la retraite, tous domaines d’activité confondus, venant ainsi s’ajouter aux trois millions déjà recensés dans le pays.