Allocation touristique : un dernier verrou retarde le lancement des 750 euros

L’allocation touristique de 750 euros, annoncée en décembre dernier par le président Abdelmadjid Tebboune, se trouve à un pas de sa concrétisation.

Alors que les banques publiques ont achevé tous les préparatifs techniques et logistiques pour sa mise en œuvre, le lancement effectif reste suspendu à une seule condition. La publication de l’instruction officielle de la Banque d’Algérie. Un simple document, mais essentiel, pour la délivrance de ce droit monétaire très attendu par des milliers de voyageurs.

Allocation touristique : tout est prêt, les 750 euros attendent le feu vert de la Banque d’Algérie

En décembre 2024, le président de la République a acté une mesure très attendue. Le relèvement de l’allocation touristique à 750 euros par an. Une annonce saluée par les citoyens, notamment ceux qui voyagent régulièrement à l’étranger pour des raisons familiales, médicales ou professionnelles.

Mais quatre mois plus tard, malgré une volonté politique affirmée et un discours gouvernemental rassurant, la mise à disposition de cette somme sur le terrain tarde à se concrétiser. « Les banques publiques sont prêtes à appliquer l’allocation touristique estimée à 750 euros, dès la publication d’une instruction de la Banque d’Algérie », a affirmé Oussama Arbaoui, président de la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans une déclaration au média Echorouk.

Des préparatifs achevés dans les moindres détails

Le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, avait annoncé à la fin mars que le versement de l’allocation interviendrait « 15 jours après l’Aïd El-Fitr », soit vers la mi-avril. Pour accompagner ce dispositif, la Banque d’Algérie a mis en place une nouvelle architecture logistique :

Des bureaux de change installés dans les aéroports et ports d’Alger, Oran, Mostaganem et Tlemcen

Une présence accrue aux postes-frontières pour les voyageurs par voie terrestre

Une coordination étroite entre banques et institutions douanières pour fluidifier les procédures

Pourtant, malgré cette infrastructure prête à l’emploi, le point de blocage reste réglementaire.

Réforme bancaire en Algérie : un pas essentiel pour la distribution de l’allocation touristique

En effet, la question de l’allocation touristique s’inscrit dans un cadre plus large de modernisation du système bancaire national. Oussama Arbaoui a présenté une feuille de route en dix points, fruit des échanges avec les dirigeants de six grandes banques publiques, visant à améliorer le financement de l’investissement et à renforcer la relation entre citoyens et institutions bancaires. Cette feuille de route comprend notamment :

La réduction des délais de traitement des demandes de crédit ; L’ouverture de guichets dédiés aux investisseurs ; La création de banques islamiques, dont la première sera la « Banque nationale islamique » ; L’extension des services digitaux (applications mobiles, QR code, cartes à paiement différé) ; Le renforcement du réseau bancaire dans les régions enclavées ; La digitalisation des services pour réduire l’utilisation de l’argent liquide ; Le développement de la finance islamique ; L’ouverture sur les marchés africains (Mauritanie, Sénégal) ; L’adaptation du cadre réglementaire pour soutenir l’investissement ; La sensibilisation du public aux produits bancaires.

Les responsables des banques concernées (dont le Crédit populaire d’Algérie, la Banque nationale algérienne ou encore le BADR) ont confirmé leur pleine disposition à verser la fameuse allocation dès que la Banque d’Algérie officialisera la procédure. Une situation qui suscite à la fois espoir et frustration chez les citoyens qui s’impatientent.