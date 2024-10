Allocation touristique : Tebboune ordonne l’augmentation du montant octroyé aux citoyens

Le président de la République a récemment annoncé plusieurs mesures visant à améliorer la gestion financière du pays et à renforcer la vigilance sanitaire. Parmi les initiatives notables, l’augmentation de l’allocation touristique, accordée une fois par an aux citoyens souhaitant voyager à l’étranger.

Cette mesure permet aux citoyens de bénéficier d’un soutien financier pour leurs voyages à l’étranger, facilitant ainsi l’accès aux destinations internationales. L’objectif est de rendre les voyages plus accessibles, malgré les fluctuations économiques mondiales.

Conseil des ministres : Tebboune ordonne l’augmentation du montant de l’allocation touristique

L’allocation touristique en Algérie, est fixée à 15 000 DA depuis plus de 25 ans, soit environ 100 euros par personne et par an. Il est évident que ce montant est largement insuffisant pour subvenir aux besoins des voyageurs algériens à l’étranger. Ils se voient donc obligés de recourir au marché parallèle pour obtenir des devises étrangères, souvent à des taux peu avantageux.

En parallèle, le président s’est félicité du modèle financier proposé dans le projet de loi de finances, soulignant son absence de hausses d’impôts touchant directement la vie quotidienne des citoyens. Cette décision est perçue comme un effort pour maintenir le pouvoir d’achat et éviter des charges fiscales supplémentaires sur les ménages. Selon les autorités, cette approche vise à préserver un équilibre financier tout en favorisant la stabilité économique du pays.

Situation sanitaire au sud : Tebboune met les points sur les i

Sur le plan sanitaire, le président a ordonné un suivi rigoureux de la situation concernant les épidémies de diphtérie et de paludisme dans les régions du sud du pays. Il a également insisté sur la nécessité de soigner tous les cas, sans distinction de nationalité, conformément aux protocoles sanitaires en vigueur. Cette approche vise à continuer de renforcer les résultats obtenus grâce aux efforts des autorités publiques dans la gestion des crises sanitaires, tout en assurant un contrôle strict des identités pour un suivi efficace.

Afin de renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques, le président a par ailleurs ordonné la création de l’Agence nationale des grands équilibres et de la prospective. Cette nouvelle institution aura pour mission de suivre les budgets annexes et sectoriels. Son rôle sera crucial pour garantir la transparence dans l’allocation des fonds publics et veiller à ce que les ressources soient utilisées de manière optimale dans les différents secteurs.