Allocation touristique : quelles sont les 5 banques mobilisées pour le versement des 750 euros ?

Alors que les préparatifs des vacances d’été battent leur plein, la Banque d’Algérie a officiellement lancé, ce samedi 20 juillet 2025, la nouvelle allocation touristique au profit des citoyens algériens souhaitant voyager à l’étranger. Cette mesure, très attendue, porte le montant de la dotation en devises à 750 euros pour les adultes et 300 euros pour les mineurs, et sera délivrée exclusivement dans certaines banques publiques.

Quelles banques délivrent l’allocation touristique ? Selon le communiqué de la Banque d’Algérie, les citoyens devront se rapprocher d’une agence de l’une des cinq banques habilitées à octroyer cette allocation en devises, à savoir :

Banque Nationale d’Algérie (BNA)

Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR)

CNEP Banque

Banque Extérieure d’Algérie (BEA)

Banque de Développement Local (BDL)

Ces institutions, disposant de réseaux couvrant l’ensemble du territoire national, sont chargées d’assurer l’encaissement de la contrepartie en dinars algériens et la remise des devises étrangères dans les délais prescrits. En plus de leurs agences classiques, des guichets seront également opérationnels dans les ports, aéroports et points de passage terrestres, pour permettre une remise effective le jour du départ.

Une procédure encadrée : documents, délais et conditions

L’accès à cette nouvelle allocation touristique ne se fait pas automatiquement. La Banque d’Algérie a encadré l’opération par une série de conditions précises afin de garantir la transparence du dispositif et d’éviter tout abus.

Chaque citoyen âgé de 19 ans ou plus peut désormais bénéficier d’une dotation annuelle en devises équivalente à 750 euros, tandis que les mineurs âgés de 12 à moins de 19 ans ont droit à 300 euros. Pour en bénéficier, le voyageur doit impérativement justifier d’un séjour à l’étranger d’au moins sept jours.

Autre exigence essentielle : le montant en dinars équivalent à l’allocation doit être versé au moins trois jours ouvrables avant la date du départ, au taux de change officiel du jour de l’opération. Cette étape préalable se déroule au niveau des agences bancaires ou dans les succursales de la Banque d’Algérie habilitées à recevoir ces paiements.

La procédure nécessite la présentation d’un certain nombre de documents : un passeport en cours de validité, un billet d’avion ou de bateau (ou un justificatif pour un passage terrestre), ainsi qu’un visa ou une attestation d’assurance si le pays de destination l’exige. Pour les enfants mineurs, les parents devront également fournir un livret de famille ou une attestation de filiation. Une fois le versement effectué, un reçu est remis au bénéficiaire, qui devra ensuite le présenter le jour de son départ pour récupérer l’allocation en devises aux guichets situés aux points de sortie du territoire (aéroports, ports ou frontières terrestres).

En cas d’annulation du voyage ou de retour anticipé (avant les 7 jours requis), le montant en devises doit obligatoirement être restitué dans un délai de cinq jours ouvrables. À défaut, le citoyen perdra son droit à l’allocation pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, tout détournement de l’allocation au profit d’un tiers non autorisé est considéré comme une infraction grave, passible de sanctions administratives et judiciaires.

Une réforme majeure après des années de statu quo

L’annonce de cette nouvelle allocation met fin à une longue période de flottement. Jusqu’à présent, la dotation touristique n’excédait pas 15 000 DA par an (l’équivalent de 100 euros), un seuil largement jugé insuffisant. Face à cette situation, de nombreux citoyens se tournaient vers le marché informel pour acheter des devises, souvent à des taux très élevés.

La réforme a été décidée en Conseil des ministres en décembre 2024, à l’initiative du président Abdelmadjid Tebboune. Elle vise non seulement à rendre les voyages à l’étranger plus accessibles, notamment pour les vacances, les études ou les soins médicaux, mais aussi à réduire la pression sur le marché parallèle et à encourager la régulation du marché des devises.

La mise en œuvre de la mesure avait toutefois été reportée à plusieurs reprises, en raison du manque de cadre réglementaire et logistique. L’adoption de l’instruction n°05-2025, en date du 17 juillet, lève désormais toute ambiguïté.

La mesure a été bien accueillie par la majorité des voyageurs. De nombreux internautes et associations de consommateurs saluent une avancée significative, même si certains regrettent que le montant reste inférieur à ce qui se pratique dans d’autres pays maghrébins ou africains. Ils appellent à la pérennisation du dispositif, à l’élargissement des plafonds à l’avenir, et à la création de bureaux de change agréés pour compléter le dispositif.