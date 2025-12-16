Allocation touristique : fin du cash, compte bancaire exigé… la Banque d’Algérie durcit les conditions

L’allocation touristique, portée à 750 euros pour les adultes depuis l’été dernier, ne s’obtient plus aussi facilement. Face à la montée des abus et aux détournements vers le marché parallèle, la Banque d’Algérie durcit officiellement les conditions d’octroi du droit de change pour voyage à l’étranger.

Une note adressée aux banques, datée du 15 décembre 2025, vient préciser de nouvelles obligations strictes, avec un mot d’ordre clair, contrôle renforcé, traçabilité totale et fin des pratiques tolérées jusqu’ici.

Derrière ces ajustements techniques, c’est toute la mécanique de l’allocation touristique qui se trouve désormais encadrée de manière plus rigoureuse, dans un contexte marqué par des affaires judiciaires et des réseaux organisés ayant exploité ce dispositif.

Allocation touristique : un rappel ferme des règles et un contrôle bancaire renforcé

Dans sa note, la Banque d’Algérie s’appuie sur l’instruction n°05-2025 du 17 juillet 2025 relative au droit de change pour voyage à l’étranger. L’objectif affiché consiste à « préciser les modalités de mise en œuvre des conditions d’octroi dudit droit ». Tout en rappelant aux banques leur rôle central dans le contrôle des bénéficiaires.

La banque centrale insiste sur l’obligation d’appliquer strictement les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les établissements bancaires doivent s’assurer que « les capacités financières du bénéficiaire effectif lui permettent de s’acquitter du montant afférent à l’opération pour son propre compte et ou au profit des personnes apparentées », telles que définies par l’instruction.

Cette exigence s’inscrit dans une logique de cohérence entre le profil du client et l’opération demandée. Afin de limiter les demandes fictives ou les montages destinés à contourner la réglementation.

Compte bancaire obligatoire pour bénéficier de l’allocation touristique

C’est l’un des changements majeurs introduits par la note. Désormais, le demandeur doit disposer d’un compte bancaire pour obtenir l’allocation touristique.

La Banque d’Algérie précise que « l’octroi de ce droit de change est désormais subordonné à la détention par le demandeur d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque domiciliataire ». Les banques sont ainsi tenues de renforcer les mesures de vigilance, notamment :

La connaissance approfondie du client

La vérification de l’identité

L’évaluation de la cohérence des opérations avec le profil financier du titulaire

Cette mesure vise à réduire l’anonymat et à mieux tracer les flux liés à l’allocation touristique. En rendant plus difficile toute utilisation détournée du dispositif.

Fin des paiements en espèces : un tournant dans l’application du droit de change

Autre durcissement notable, la suppression totale des paiements en espèces. La Banque d’Algérie tranche sans ambiguïté sur ce point.

« Le règlement de la contrevaleur en dinars du montant en devises doit être effectué exclusivement par des moyens scripturaux émis par les banques », précise la note. Sont autorisés la carte CIB, le chèque bancaire ou tout autre instrument scriptural reconnu. Les paiements en liquide ne sont plus admis.

Ce choix marque un tournant dans la gestion de l’allocation touristique. Il vise à renforcer la traçabilité des transactions et à limiter les pratiques informelles qui facilitaient, jusque-là, le basculement des devises vers le marché parallèle.

Séjours écourtés : restitution obligatoire des 750 € et lourdes sanctions à la clé

La Banque d’Algérie rappelle également une règle souvent contournée ces derniers mois, la durée minimale de séjour à l’étranger. Les bénéficiaires ayant séjourné moins de sept jours hors du territoire national doivent restituer le montant perçu.

À défaut, ils s’exposent à une sanction lourde : la perte du droit de change pour une durée de cinq ans, « sans préjudice de poursuites judiciaires ». Les banques doivent informer systématiquement les bénéficiaires de cette obligation.

Enfin, cette disposition s’inscrit dans la volonté de mettre fin aux voyages de complaisance. Organisés uniquement pour capter les 750 euros au taux officiel.