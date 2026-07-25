Allocation touristique de 750€ : peut-on la retirer en espèces ? Voici comment ça marche vraiment

Le nouveau droit de change destiné aux voyageurs est entré en vigueur le 10 juillet 2026, et les banques algériennes sortent enfin du silence. BNA, BEA, CPA, Banque d’Algérie… les établissements multiplient depuis quelques jours les communiqués pour expliquer aux clients comment en bénéficier concrètement.

Peut-on retirer l’allocation en cash ? C’est la question que tout le monde se pose. En Algérie, la réponse est non : impossible de retirer le montant en espèces avant le départ, il reste bloqué sur la carte Visa. En revanche, une fois arrivé à l’étranger, le retrait en cash devient possible, via les distributeurs automatiques.

Les voyageurs peuvent également utiliser la carte pour régler directement leurs dépenses chez les commerçants, dans les hôtels et les restaurants, ainsi que pour effectuer des achats en ligne liés à leur voyage. Ils peuvent activer le crédit disponible à partir du septième jour précédant la date de leur vol.

Le crédit disponible peut être activé dès le septième jour précédant la date du vol.

Quel est le plafond mis en place ?

Le plafond est fixé à 750 euros pour les adultes à partir de 19 ans, et 300 euros pour les jeunes de 12 à 19 ans, dans la limite de deux enfants par famille. Le montant chargé sur la carte Visa doit obligatoirement être un multiple de 50 euros.

Autre précision qui change la donne pour beaucoup de familles : les enfants mineurs n’ont pas de carte à leur nom. Les 300 euros qui leur reviennent sont chargés directement sur la carte du père.

La BNA donne un exemple concret dans son communiqué : un couple avec deux enfants de 14 et 16 ans peut bénéficier de 1 350 euros chargés sur la carte du père (750 + 300 + 300), et 750 euros sur celle de la mère. Si l’un des enfants est étudiant et a plus de 19 ans, il obtient sa propre carte avec ses 750 euros, en plus de ceux des parents.

Allocation touristique : qui peut en profiter ?

Le dispositif de l’allocation touristique ne se limite pas au couple avec enfants mineurs. Les enfants majeurs, les étudiants, ainsi que les parents pris en charge par leurs enfants, peuvent eux aussi accéder au droit de change. Il suffit d’ouvrir un compte en dinars et un autre en devises, financés par le titulaire du compte principal, puis de faire établir une carte internationale à leur nom.

Même chose pour une épouse sans revenus ou des enfants sans activité professionnelle : ils peuvent ouvrir un compte dédié et obtenir une carte Visa alimentée par le père, à condition de fournir une preuve de revenus ou une déclaration de ressources.

Condition importante à ne pas manquer : la durée minimale de séjour à l’étranger doit être de sept jours. En cas d’annulation du voyage ou de retour anticipé, le bénéficiaire doit prévenir son agence bancaire et rembourser la somme dans un délai de cinq jours. En contrepartie, il récupère son droit à en bénéficier de nouveau.

Autre bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà utilisé leur droit de change entre le 21 juillet et le 31 décembre 2025 : ils peuvent en bénéficier à nouveau au titre de 2026, sans attendre une année pleine.

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Des cartes livrées en 48 heures : les banques accélèrent le processus

Plusieurs banques, dont le CPA, annoncent avoir accéléré les délais de délivrance des cartes bancaires internationales, désormais disponibles en 48 heures seulement. Un geste censé fluidifier les démarches à l’approche des départs en vacances.

Les clients déjà titulaires d’une carte Visa Classic ou Visa Signature n’ont, quant à eux, aucune nouvelle carte à demander : il leur suffit de la recharger directement avec le montant du droit de change lié à l’allocation touristique.

Pour retirer son dû, il faut se présenter à son agence avec :

le billet d’avion aller-retour (ou le reçu de la taxe de sortie du territoire par voie terrestre) ;

un passeport en cours de validité, avec copie de la première page ;

une copie du visa si nécessaire ;

un justificatif de revenus ou une déclaration de ressources ;

la carte bancaire internationale.

Pour les enfants, s’ajoutent un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale, leurs passeports et leurs billets de voyage.

Les banques recommandent enfin à leurs clients de conserver les numéros d’urgence de leur agence et de signaler immédiatement toute perte, vol ou blocage de carte survenu à l’étranger.