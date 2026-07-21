Allocation touristique de 750 € : la Banque d’Algérie donne de nouvelles consignes aux banques

Après avoir imposé le versement des devises exclusivement sur une carte de paiement internationale, la Banque d’Algérie s’attaque désormais à une autre question, faciliter l’accès à cette carte.

Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohammed Lamine Lebbou, a convoqué ce lundi les dirigeants des établissements bancaires du pays et leur a demandé de faciliter la délivrance de ces cartes aux voyageurs, afin d’accompagner la mise en œuvre du nouveau dispositif et d’éviter que cette formalité ne ralentisse les demandes.

Allocation touristique : la Banque d’Algérie demande aux banques de faciliter l’accès aux cartes internationales

Dans un communiqué, la Banque d’Algérie indique que Mohammed Lamine Lebbou a donné des instructions afin de « faciliter l’émission de cartes de paiement internationales aux citoyens souhaitant pouvoir échanger des devises pour voyager ».

Cette demande intervient alors que la carte bancaire devient un élément central du nouveau dispositif. Elle permet désormais aux bénéficiaires d’accéder à l’allocation touristique de 750 euros, conformément aux nouvelles modalités fixées par l’institution.

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La Banque d’Algérie avait précisé ces nouvelles règles dans son instruction réglementaire n°07-2026 du 13 juillet. Le texte encadre notamment les conditions d’émission et d’utilisation de la carte. Qui doit être personnelle, non cessible et valable pour une durée minimale de trois ans.

Allocation touristique : un nouveau système pour mieux encadrer l’utilisation des devises

Au-delà de la procédure bancaire, la réforme vise aussi à renforcer le contrôle sur l’utilisation de l’allocation touristique.

La Banque d’Algérie explique que ce changement doit permettre de lutter contre « les dépassements, abus ou manœuvres frauduleuses visant à détourner l’usage de ce droit de change à des fins autres que celles pour lesquelles il a été institué ».

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Avec le passage obligatoire par une carte internationale, les opérations liées à cette allocation deviennent directement rattachées au bénéficiaire. Le dispositif prévoit également des règles précises en cas d’annulation du voyage ou de séjour inférieur à sept jours, les sommes accordées doivent alors être restituées.

Allocation touristique : les détenteurs d’une carte internationale ne sont pas concernés par cette démarche

La FAQ publiée par la Banque d’Algérie apporte plusieurs précisions utiles pour les voyageurs. Les détenteurs d’une carte Visa ou Mastercard déjà en cours de validité n’ont pas besoin d’en demander une nouvelle. Le montant de l’allocation peut être inscrit directement sur la carte existante. Les demandes sont ouvertes depuis le 19 juillet 2026.

Pour les familles, les règles sont claires. Le montant attribué aux enfants mineurs, dans la limite de deux par foyer, est versé sur la carte du représentant légal. En revanche, chaque conjoint doit disposer de sa propre carte. L’allocation de l’épouse ne peut pas être créditée sur le compte du mari, et inversement.

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Le droit de change reste limité à une seule attribution par année civile. Une exception existe toutefois. Si le voyageur restitue les fonds suite à une annulation, il retrouve son droit à l’allocation pour la même année. Par ailleurs, les devises non dépensées après un voyage ne sont pas perdues. Elles restent disponibles sur le compte du bénéficiaire, mais uniquement pour de futurs déplacements à l’étranger.