Allocation touristique de 750 € : Voici comment obtenir une carte de paiement internationale

Dès lundi matin, les agences bancaires ont enregistré une affluence record de citoyens. Ce rush fait suite aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, exigeant que le droit de change lié au voyage à l’étranger, fixé à 750 euros, soit exclusivement octroyé via une carte bancaire internationale.

Les interrogations des usagers ont massivement porté sur les modalités d’obtention de ces cartes de paiement, les conditions d’ouverture de comptes en devises et les délais de délivrance.

En effet, une grande partie des citoyens n’ayant jamais utilisé de cartes de paiement internationales se sont rendus aux guichets pour s’enquérir des formalités administratives et des pièces à fournir, ce qui présage une hausse exponentielle de la demande dans les semaines à venir.

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Plusieurs banques publiques et privées proposent ces cartes internationales adossées à des comptes en devises. Parmi elles figurent la Banque Nationale d’Algérie (BNA), le Crédit Populaire d’Algérie (CPA), la Banque Extérieure d’Algérie (BEA), la Banque de Développement Local (BDL), ainsi que des établissements privés comme Al Salam Bank, al Baraka, Gulf Bank Algeria (AGB) et d’autres. L’offre varie entre les cartes Visa et Mastercard selon les formules et les services proposés.

Un compte en dinars et un autre en devises : les documents obligatoires

Pour obtenir la carte, la majorité des institutions bancaires exigent l’ouverture simultanée d’un compte courant en dinars algériens (DA) et d’un compte en devises (Euro ou Dollar) au sein du même établissement.

Le dossier administratif requis comprend généralement :

Une copie de la carte nationale d’identité biométrique.

Un certificat de résidence.

Le formulaire de demande de carte dûment rempli.

Le paiement des frais d’émission et de l’abonnement annuel.

Certaines banques demandent des justificatifs supplémentaires selon le profil du client, tels qu’un justificatif de revenus pour les salariés ou un registre du commerce pour les opérateurs économiques.

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Les conditions financières — notamment le solde minimum à maintenir sur le compte en devises ou le compte courant — varient également d’un établissement à un autre.

Retrait, paiement, réservation d’hôtels et e-commerce

Ces cartes de paiement internationales permettent d’effectuer des retraits d’espèces aux distributeurs automatiques (GAB) à l’étranger, de payer chez les commerçants, de réserver des nuitées d’hôtel, d’acheter des billets d’avion et d’effectuer des achats sur les plateformes de commerce électronique mondiales. De plus, leur durée de validité doit être d’au moins trois ans.

En ce qui concerne les délais de livraison, si la procédure prend habituellement entre deux semaines et un mois après la validation du dossier, l’afflux actuel de demandes pourrait prolonger ce délai jusqu’à deux mois.

Toutefois, des sources bancaires précisent que certaines banques, ayant constitué au préalable un stock important de cartes vierges, parviennent à les délivrer en seulement 48 heures grâce à une programmation et une activation locales. D’autres établissements, en revanche, doivent commander de nouveaux lots, ce qui rallonge les délais de livraison.

Ce nouveau dispositif devrait stimuler de manière inédite l’ouverture de comptes en devises et généraliser l’usage des moyens de paiement électroniques, conformément à la stratégie de l’État visant à numériser les services bancaires, à réduire la circulation fiduciaire et à garantir une totale transparence des flux de devises, tout en éradiquant les pratiques spéculatives qui privaient de nombreux voyageurs de leur droit réel au change.