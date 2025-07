Allocation touristique de 750 € : une 7ᵉ banque rejoint la liste officielle

La Banque d’Algérie a annoncé mardi l’ajout de la Gulf Bank Algérie (AGB) à la liste des établissements bancaires désormais habilités à gérer les opérations de réservation du nouveau droit de change pour voyage au profit des citoyens algériens résidant et souhaitant se rendre à l’étranger.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’instruction 05-2025, signée récemment par le gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah Eddine Taleb, en application directe de la volonté du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

L’AGB rejoint la liste officielle des banques autorisées

Ce nouveau droit de change, très attendu par les voyageurs algériens, fixe le montant annuel maximum à 750 euros (ou l’équivalent en devises librement convertibles) pour les adultes âgés de 19 ans et plus. Pour les mineurs âgés de 12 à 19 ans, le montant est plafonné à 300 euros.

Ce droit est attribuable une fois par an, à condition que le séjour à l’étranger soit d’une durée égale ou supérieure à sept jours.

Avec l’intégration de l’AGB, la liste des banques participantes s’étoffe. Elle comprend désormais

La Banque Nationale d’Algérie (BNA), La Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR), La Caisse Nationale d’Épargne et de Prévoyance (CNEP-Banque), La Banque Extérieure d’Algérie (BEA), La Banque de Développement Local (BDL), Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA), et maintenant, la Gulf Bank Algérie (AGB).

La Banque d’Algérie a précisé que cette liste pourrait être élargie ultérieurement, répondant ainsi à la forte demande et à l’objectif d’accessibilité.

Le lancement officiel de cette opération a eu lieu dimanche dernier (20 juillet 2025), simultanément à la succursale de la Banque d’Algérie sise à Zighoud Youcef (Alger) et au sein de toutes les agences des banques concernées à travers le territoire national.

Selon la Banque d’Algérie, toutes les mesures logistiques et organisationnelles nécessaires ont été prises pour assurer le confort des citoyens et le bon déroulement de l’opération, qui connaît déjà une affluence remarquable.

Allocation touristique de 750 € : Où retirer le montant en devises ?

Pour bénéficier de ce droit de change, les citoyens doivent déposer un dossier comprenant un passeport en cours de validité, un billet aller/retour (ou une quittance de la taxe de voyage terrestre), et, le cas échéant, une copie d’un visa valide.

Le montant en dinars algériens correspondant doit être versé auprès de la banque compétente au plus tard trois jours ouvrables avant la date du voyage.

Le montant en devises sera ensuite remis aux guichets de la Banque d’Algérie situés aux postes frontaliers (terrestres, aériens et maritimes) sur présentation du reçu de paiement de la contre-valeur en dinars, du passeport valide du bénéficiaire, et de la carte d’embarquement (non exigée pour les voyageurs par voie terrestre).