Allocation touristique : Ce qui change pour les voyageurs à partir de février 2025

L’allocation touristique, longtemps plafonnée à 100 euros, passe désormais à 750 euros. Cette mesure, annoncée par le président Abdelmadjid Tebboune, vise à faciliter les voyages à l’étranger pour les citoyens algériens.

Pour accompagner cette augmentation, des bureaux de change ont été ouverts au niveau de la gare maritime du Port d’Alger et de l’aéroport d’Alger. Cette initiative permettra aux voyageurs d’obtenir leurs devises plus facilement et de manière plus sécurisée.

Cependant, cette allocation ne sera plus accessible à tous. Seuls les « vrais voyageurs », c’est-à-dire ceux qui se rendent réellement à l’étranger, pourront en bénéficier. Des documents justificatifs tels que le visa, le billet d’avion et l’assurance voyage seront exigés.

Auparavant, il était possible d’obtenir l’allocation touristique pour voyager en Tunisie en présentant simplement une quittance de sortie du territoire national, même si le passage réel de la frontière n’était pas effectué. Il est important de noter que les voyageurs se rendant à l’étranger par voie terrestre pourraient être exclus du programme de l’allocation touristique.

Les modalités de versement de l’allocation ont également été simplifiées. Les voyageurs pourront retirer leurs devises directement auprès des bureaux de change situés dans les aéroports et les ports.

Allocation touristique : Comment les Algériens pourront-ils bénéficier des 750 € pour voyager ?

Bien que les modalités exactes d’application de cette mesure n’aient pas encore été communiquées par la Banque d’Algérie, le député Zoheir Nasri a apporté quelques éclaircissements sur sa page Facebook.

“À partir de février 2025, l’allocation sera disponible auprès de la Banque d’Algérie. Veuillez vous rendre à la succursale de votre wilaya, muni de votre passeport, visa, assurance voyage et du montant en dinars équivalent à la valeur en devise étrangère”, indique le député.

“La banque vous fournira un récépissé. Ce dernier sera utilisé à l’aéroport ou au port après avoir obtenu votre carte d’embarquement et passé les contrôles de la police des frontières et des douanes, c’est-à-dire une fois que votre départ à l’étranger est confirmé. Vous recevrez les 750 euros auprès des guichets de la Banque d’Algérie situés dans le hall d’embarquement”.

Les textes d’application de cette mesure devraient être publiés prochainement. Ils préciseront les modalités exactes de versement de l’allocation et les documents justificatifs à fournir.

En résumé, les principales nouveautés concernant l’allocation touristique sont les suivantes :

L’augmentation du montant de l’allocation de 100 à 750 euros par an.

L’installation de bureaux de change dans les aéroports et les ports.

Une allocation réservée aux voyageurs ayant des voyages confirmés .

Des modalités de versement simplifiées.

