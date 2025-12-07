Allocation touristique : ce que la Banque d’Algérie rappelle aux voyageurs avant la fin d’année

La Banque d’Algérie a émis ce dimanche un communiqué rappelant les règles d’utilisation de l’allocation touristique (droit de change) dédiée pour les voyages à l’étranger, notamment en cette période de fin d’année.

Ce rappel intervient dans le cadre de l’application de la décision du président Abdelmadjid Tebboune, portant la revalorisation de ce montant.

Pour rappel, depuis le 20 juillet 2025, les voyageurs algériens bénéficient d’un montant de l’allocation touristique bien plus avantageux. Ce dernier est désormais fixé à 750 euros (ou équivalent en devises étrangères) pour les adultes et 300 euros pour les mineurs.

La Banque d’Algérie rappelle la période d’éligibilité à l’allocation touristique

Dans un communiqué, cité ce dimanche par la Télévision algérienne, la Banque d’Algérie rappelle que le droit de change n’est disponible qu’une seule fois par année de référence pour chaque citoyen algérien résident. En effet, la période de référence est définie par l’instruction n°5-2025 du 17 juillet 2025 et s’étend du 20 juillet au 19 juillet de chaque année.

Par ailleurs, la Banque d’Algérie a mis en garde contre toute tentative de fraude ou de détournement de fonds :

Usage exclusif : l’allocation est exclusivement accordée au bénéficiaire effectif ayant l’intention de voyager ;

l’allocation est exclusivement accordée au bénéficiaire effectif ayant l’intention de voyager ; Interdiction de détournement : la BA rappelle en particulier l’article 10 de l’instruction n°5-2025, que toute manœuvre visant à détourner l’utilisation de cette allocation est interdite et passible de sanctions conformément à la réglementation en vigueur.

Ce rappel vise à encadrer strictement l’opération de change, en s’assurant que l’augmentation de l’allocation serve à son objectif initial, notamment faciliter les voyages, tout en protégeant les réserves de devises et en prévenant les transferts illicites de capitaux à l’étranger.

Ces voyageurs ne toucheront pas à l’allocation touristique

La Banque d’Algérie a clarifié dans un précédent communiqué les modalités de l’allocation touristique, fixée à 750 euros pour les adultes et 300 euros pour les mineurs. Les précisions concernent l’éligibilité, les devises, les délais et les banques participantes :

Le versement se fait exclusivement en euros ou en dollars américains, avec des frais de 1 000 dinars algériens par opération de change.

Toute personne ayant déjà perçu l’ancienne allocation en 2024 est autorisée à bénéficier de la nouvelle valeur de 750 euros.

Les citoyens ayant perçu l’ancienne allocation en 2025 (avant la nouvelle mesure) ne seront éligibles à la nouvelle valeur qu’à partir du 1er janvier 2026.

Le montant en dinar algérien doit être réglé au moins 72 heures avant la date de départ prévue.

Le paiement et les formalités ne peuvent être effectués qu’une semaine maximum avant la date de départ prévue, excluant les jours fériés.

Plusieurs banques sont concernées, dont : Banque Nationale d’Algérie (BNA), Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR), CNEP Banque, Banque Extérieure d’Algérie, Banque de développement local (BDL), Crédit Populaire d’Algérie, et Gulf Bank Algérie (AGB).

