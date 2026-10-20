Allocation touristique : CPA, BDL, BNA, BEA… quelle banque propose la carte la moins chère ?

Depuis le 19 juillet 2026, l’allocation touristique pour voyage passe obligatoirement par une carte de paiement internationale. Il atteint 750 euros pour les adultes et 300 euros pour les 12-18 ans. Comptes à ouvrir, dossier, délais et conditions des banques publiques : voici ce qu’il faut savoir.

Allocation touristique : pourquoi le versement passe désormais par une carte bancaire ?

Le Conseil des ministres, présidé par Abdelmadjid Tebboune, a pris cette décision le dimanche 12 juillet 2026. Il a décidé d’attribuer l’allocation touristique par carte bancaire, à titre provisoire, et non plus en espèces. Le chef de l’État a invoqué des « dépassements graves » ayant entraîné une « hémorragie de devises ».

La Banque d’Algérie a publié dès le lendemain son instruction n° 07-2026 du 13 juillet 2026. Le texte abroge l’instruction de juillet 2025, qui prévoyait un versement en espèces. La nouvelle procédure s’applique depuis le 19 juillet 2026, et le ministère des Finances a démenti en août les rumeurs de son annulation.

750 € pour les adultes, 300 € pour les mineurs : qui peut en bénéficier ?

L’allocation touristique atteint 750 euros par an pour les voyageurs de 19 ans et plus. Il s’élève à 300 euros pour les 12-18 ans, dans la limite de deux enfants par famille. Les enfants de moins de 12 ans n’y ont pas droit.

Ce montant est servi une seule fois par année civile et ne se cumule pas d’une année sur l’autre. Il suppose un séjour d’au moins sept jours à l’étranger. Le dispositif ne s’applique pas aux voyages pour le Hadj.

La banque inscrit le montant attribué, la devise et la date sur le passeport du bénéficiaire. Elle déclare aussi l’opération sur une plateforme de la Banque d’Algérie. Le montant reste à l’usage exclusif du voyageur à qui il a été servi.

Compte en dinars, compte en devises et carte bancaire : les nouvelles conditions

Le voyageur doit détenir un compte bancaire en dinars et un compte en devises. La carte s’adosse obligatoirement au compte en devises, ouvert dans la banque qui l’émet. Il peut s’agir d’une carte internationale classique ou d’une carte dédiée au seul droit de change.

Strictement nominative, la carte ne peut être utilisée que par son titulaire. Sa durée de validité atteint au moins trois ans. La banque peut l’émettre avant même la demande de l’allocation touristique, qui peut intervenir plus tard.

Les titulaires d’une carte Visa ou Mastercard peuvent la conserver : l’allocation touristique peut y être crédité. Chaque bénéficiaire majeur doit en revanche disposer de sa propre carte. Seuls les parents peuvent percevoir sur leur carte le droit de change de leurs enfants mineurs.

Les banques doivent aussi offrir une assistance accessible depuis l’étranger, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle passe par des centres d’appels et des canaux numériques, pour traiter les incidents en temps quasi réel. Il est donc conseillé de noter ces coordonnées avant le départ.

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Allocation touristique : quels documents fournir et combien de temps avant le départ ?

Le voyageur doit demander sa carte suffisamment à l’avance, comme l’exige l’instruction. Pour obtenir ensuite l’allocation touristique, il présente un titre de transport aller-retour, ou une quittance fiscale pour un voyage par la route. Il fournit aussi son passeport en cours de validité, une copie de sa première page, une copie du visa le cas échéant et un justificatif de revenus.

Le paiement de la contre-valeur en dinars, commission comprise, doit intervenir au plus tard sept jours ouvrés avant le voyage. Il passe obligatoirement par un moyen de paiement scriptural, comme un chèque ou un virement. La banque applique le cours commercial de vente de la devise, à l’ouverture du jour de l’opération.

Un parent titulaire d’une carte peut accomplir ces formalités pour ses enfants mineurs, sur présentation d’une fiche familiale. Il peut alors percevoir leur droit de change sur sa propre carte. La banque vérifie aussi que le demandeur a bien voyagé au moins sept jours l’année précédente, s’il avait déjà bénéficié de l’allocation touristique.

Carte Visa ou Mastercard : comment utiliser les 750 € à l’étranger ?

L’allocation touristique chargée sur la carte ne sert qu’aux opérations effectuées à l’étranger. Il doit aussi correspondre au motif du voyage pour lequel la banque l’a accordé. Le titulaire ne peut donc pas l’utiliser librement pour des achats en ligne depuis l’Algérie.

En cas d’annulation du voyage, ou si le séjour dure moins de sept jours, le bénéficiaire doit restituer l’intégralité du montant. Il dispose de cinq jours ouvrés après son retour, sur présentation de son passeport. À défaut, il perd le droit de change pendant cinq ans, sans préjudice de poursuites judiciaires.

Prêter sa carte ou céder son allocation touristique à un tiers constitue une infraction à la réglementation des changes, passible de poursuites pénales. L’usage des cryptomonnaies est par ailleurs interdit en Algérie. Le recours au marché parallèle des devises reste lui aussi hors du cadre légal.

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CPA, BDL, BNA, BEA : les tarifs et conditions des cartes bancaires internationales

Chaque banque fixe ses propres frais, dépôts et délais pour délivrer la carte. Les écarts peuvent être importants, surtout sur les commissions prélevées à chaque opération. En juillet, les délais allaient de 48 heures dans certaines banques privées à plusieurs semaines ailleurs.

CPA : une carte dédiée à l’allocation touristique

Le Crédit populaire d’Algérie (CPA) a lancé fin juillet sa carte CPA Visa Classique « Change Voyage », réservée au seul droit de change. Elle n’exige aucun solde minimum sur le compte en devises. Le compte en dinars doit en revanche contenir au moins 10 000 DA, pour couvrir les frais annuels de 3 000 DA et les commissions. Ces conditions n’ont pas changé depuis le lancement de la carte.

BDL : deux cartes Visa payées pour trois ans

La BDL commercialise deux cartes Visa internationales, valables trois ans et renouvelées automatiquement. La Visa Classique coûte 3 000 DA HT pour trois ans, avec un plafond de 500 euros par semaine. La Visa Gold revient à 5 000 DA HT pour la même durée, avec un plafond de 5 000 euros par semaine. Chaque opération supporte des frais de 3,11 % de son montant, converti en dinars.

La banque exige aussi un compte en devises et un compte en dinars. Ce dernier sert à régler les frais de la carte et des transactions. La cotisation de la carte Classique revient ainsi à 1 000 DA HT par an, contre 3 000 DA par an au CPA.

BNA : une cotisation selon le plafond choisi

La BNA commercialise depuis janvier 2024 une carte Visa Classique. Elle est réservée aux clients qui détiennent un compte chèque en dinars et un compte en euros dans la même agence. Elle exige un solde permanent d’au moins 8 000 DA sur le compte chèque et de 100 euros en devises. Le client ne doit, en outre, avoir aucun incident sur ses comptes.

Sa cotisation annuelle dépend du plafond choisi, de 1 000 à 5 000 euros par jour. Elle s’élève à 3 900 DA, 4 900 DA ou 6 900 DA HT selon la formule. Chaque retrait à l’étranger coûte 1,8 euro, plus 2 % du montant. Chaque paiement chez un commerçant supporte 1 euro, plus 1,5 % du montant.

BEA : une Mastercard dédiée, et une condition pour les mineurs

La BEA exige un compte en dinars, courant ou épargne, et un compte en devises dans l’une de ses agences. Pour les 12-18 ans, elle demande aussi un forfait touristique établi par une agence agréée. Les titulaires d’une carte Visa ou Mastercard peuvent faire créditer le droit de change sur leur carte actuelle.

Sa Mastercard dédiée à l’allocation touristique coûte 3 000 DA de frais de confection. S’y ajoute une commission de 2 % de la contre-valeur en dinars de l’allocation. La carte est délivrée en une semaine et reste valable trois ans.

Une banque privée : l’AGB

Parmi les banques privées, l’AGB demandait en juillet 15 000 DA sur le compte en dinars et 50 euros en devises. La carte y était alors délivrée en 48 heures. Ces conditions peuvent toutefois varier d’une agence à l’autre.

Et la CNEP Banque ?

La CNEP Banque est surtout connue pour l’épargne et le crédit immobilier. Elle n’a pas encore détaillé d’offre de carte internationale pour l’allocation touristique. Sa grille tarifaire en ligne date d’avant la réforme de juillet 2026. Ses clients ont donc intérêt à se renseigner auprès de leur agence avant toute démarche.

Les conditions en bref

CPA : 3 000 DA de frais annuels, au moins 10 000 DA sur le compte en dinars, aucun minimum en devises.

3 000 DA de frais annuels, au moins 10 000 DA sur le compte en dinars, aucun minimum en devises. BDL : Visa Classique à 3 000 DA HT ou Visa Gold à 5 000 DA HT pour trois ans, frais de 3,11 % par opération.

Visa Classique à 3 000 DA HT ou Visa Gold à 5 000 DA HT pour trois ans, frais de 3,11 % par opération. BNA : de 3 900 à 6 900 DA HT par an selon le plafond, solde permanent de 8 000 DA et 100 euros.

de 3 900 à 6 900 DA HT par an selon le plafond, solde permanent de 8 000 DA et 100 euros. BEA : 3 000 DA pour la Mastercard dédiée et 2 % de commission sur la contre-valeur.

3 000 DA pour la Mastercard dédiée et 2 % de commission sur la contre-valeur. AGB : 15 000 DA et 50 euros en juillet, carte délivrée en 48 heures.

Comparer les frais, les dépôts et les délais permet de choisir la formule adaptée à son voyage. Les conditions peuvent toutefois évoluer d’une agence à l’autre. Mieux vaut surtout demander sa carte bien avant la date de départ.

Allocation touristique de 750 € : les règles essentielles à retenir avant de voyager

Qui : nationaux résidents de 12 ans et plus, pour un séjour d’au moins sept jours à l’étranger (hors Hadj).

nationaux résidents de 12 ans et plus, pour un séjour d’au moins sept jours à l’étranger (hors Hadj). Montant : 750 € par an à partir de 19 ans, 300 € pour les 12-18 ans (deux enfants au plus par famille).

750 € par an à partir de 19 ans, 300 € pour les 12-18 ans (deux enfants au plus par famille). Conditions : un compte en dinars, un compte en devises et une carte internationale nominative adossée à ce compte ; une carte Visa ou Mastercard existante peut convenir.

un compte en dinars, un compte en devises et une carte internationale nominative adossée à ce compte ; une carte Visa ou Mastercard existante peut convenir. Dossier : titre de transport aller-retour, passeport et copie, visa le cas échéant, justificatif de revenus.

titre de transport aller-retour, passeport et copie, visa le cas échéant, justificatif de revenus. Délai : paiement de la contre-valeur, par chèque ou virement, au plus tard sept jours ouvrés avant le départ.

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