Allocation touristique 750 € : Les nouvelles mesures bientôt annulées ? Le ministère des Finances répond

Le ministère des Finances a apporté un démenti catégorique concernant les rumeurs circulant sur une éventuelle révision ou annulation des nouvelles mesures relatives à l’allocation touristique et un retour à l’ancien système.

Le ministère confirme que le communiqué qui a fait le tour des réseaux sociaux à ce sujet est un faux grossier, dénué de tout fondement.

Cette mise au point intervient à la suite de la propagation d’un document apocryphe attribué au ministère des Finances.

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Ce faux communiqué prétendait que les services du ministère étudiaient une révision des récentes dispositions régissant l’allocation de voyage et les transferts en devises, afin de revenir à l’ancien dispositif en réponse aux interrogations suscitées par les nouvelles mesures.

Retour à l’ancien système de l’allocation touristique : Faux communiqué et démenti officiel

Le document frauduleux affirmait également que le ministère s’apprêtait à mener une évaluation approfondie et rigoureuse de ces procédures, en coordination avec les différents secteurs concernés et en tenant compte des observations des citoyens.

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Face à ces allégations, le ministère des Finances a tenu à clarifier la situation en affirmant que le document en question est entièrement falsifié et n’émane d’aucun de ses services.

Allocation touristique de 750 € : Un document falsifié secoue les réseaux sociaux

Dans un communiqué officiel, l’institution financière a rappelé que l’ensemble de ses informations, communiqués et décisions officiels sont exclusivement publiés via ses canaux de communication officiels et dûment agréés.

Le ministère a, par la même occasion, invité les citoyens ainsi que les médias à faire preuve de vigilance, à ne pas relayer de documents non vérifiés et à se référer systématiquement aux sources officielles pour obtenir une information fiable.

Enfin, les autorités financières ont souligné qu’elles se réservent le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de toute personne impliquée dans la rédaction, la publication ou la diffusion de faux documents visant à induire l’opinion publique en erreur ou à porter atteinte à la crédibilité des institutions de l’État.

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