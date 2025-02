Allocation touristique 750 € : La date de lancement officiel dévoilée

La Banque d’Algérie s’apprête à finaliser une instruction détaillée définissant les conditions et les modalités de déblocage de l’allocation touristique de 750 euros. Cette instruction, qui sera adressée à toutes les banques agréées en Algérie, vise à clarifier les mécanismes permettant aux citoyens de bénéficier de cette allocation.

Selon les informations disponibles, cette instruction devrait être prête au plus tard en mars prochain.

Cette initiative intervient alors que des députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont proposé d’injecter directement cette allocation dans les comptes en devises des bénéficiaires.

L’idée est de permettre aux citoyens d’utiliser cette somme via des cartes de crédit internationales, telles que Visa ou Mastercard, afin de simplifier les procédures, réduire les files d’attente dans les aéroports et les ports, et encourager la digitalisation des transactions bancaires. Cette proposition vise également à assurer un suivi plus précis de l’utilisation de ces fonds.

Dans ce contexte, Zoheir Nasri, vice-président de l’APN, a déclaré à Echorouk qu’un travail considérable est en cours pour mettre en œuvre les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant le déblocage de cette allocation.

Vers une digitalisation des transactions bancaires pour les voyageurs algériens

Le nouveau ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, en coordination avec le gouverneur de la Banque d’Algérie, est chargé de faciliter l’accès à cette allocation pour les bénéficiaires. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des engagements électoraux du président Tebboune lors de son deuxième mandat.

Selon Nasri, le dossier est actuellement entre les mains du gouverneur par intérim de la Banque d’Algérie, qui devrait bientôt publier une instruction destinée aux banques. Cette instruction précisera les mécanismes permettant aux citoyens de bénéficier de l’allocation.

🟢 À LIRE AUSSI : Allocation touristique : ouverture imminente des premiers bureaux de change à l’aéroport d’Alger

Nasri a également indiqué qu’il avait proposé, avec l’aide d’experts, de simplifier les procédures en versant directement l’allocation sur les comptes en devises des bénéficiaires, tout en permettant son utilisation via des cartes de crédit internationales.

Cette approche, selon Nasri, permettrait d’éviter la congestion dans les aéroports, les ports et les postes frontaliers, tout en encourageant les citoyens à adopter les cartes de crédit internationales, conformément à la stratégie de digitalisation prônée par les autorités.

Il a également souligné que cette mesure devrait être accompagnée d’autres actions, telles que l’ouverture de nouveaux bureaux de change à travers le pays, notamment dans les aéroports et les ports.

Les nouvelles allocations pour le tourisme et le pèlerinage : ce qui change

De son côté, Abdelkader Berriche, membre de la commission des affaires économiques, du commerce et de la planification à l’APN, estime que la mise en œuvre de l’allocation touristique sera précédée d’une instruction détaillée qui sera bientôt adressée aux banques.

Cette instruction expliquera comment appliquer la décision du président Tebboune, qui prévoit une allocation de 750 euros pour les voyageurs, 1 000 dollars pour les pèlerins et 300 euros pour les enfants.

Berriche a également souligné que l’instruction devrait inclure des conditions strictes pour éviter que cette allocation ne soit détournée à des fins spéculatives ou ne finisse sur le marché noir. Il a rappelé que cette allocation pourrait coûter à l’État entre 5 et 7 milliards de dollars par an, un montant considérable qui nécessite une gestion rigoureuse.

🟢 À LIRE AUSSI : Allocation touristique : Ce qui change pour les voyageurs à partir de février 2025

Il a insisté sur l’importance d’ouvrir un grand nombre de bureaux de change dans les wilayas frontalières et dans toutes les régions, et pas seulement à Alger ou dans les zones disposant d’aéroports. Berriche a également appelé à accélérer les procédures liées à cette allocation et à relancer les dossiers en attente au niveau de la Banque d’Algérie, notamment l’ouverture de nouveaux bureaux de change et l’autorisation pour les citoyens de retirer cette allocation avant leur départ à l’étranger.

Rappelons que lors du Conseil des ministres du 8 décembre dernier, présidé par le président Tebboune, il avait été décidé d’augmenter les allocations pour le tourisme et le pèlerinage. Ainsi, l’allocation touristique a été portée à 750 euros pour les adultes (une fois par an) et à 300 euros pour les mineurs (une fois par an également). L’allocation pour le pèlerinage a quant à elle été augmentée à 1 000 dollars.