Allocation touristique 2025 : ce que les voyageurs algériens doivent savoir

Après plusieurs mois d’attente, la Banque d’Algérie a enfin donné son feu vert à l’entrée en vigueur de la nouvelle allocation touristique. Ce dispositif tant attendu offre désormais aux résidents en Algérie la possibilité d’échanger jusqu’à 750 euros pour leurs déplacements à l’étranger. Pour les mineurs, ce montant est fixé à 300 euros.

Cette mesure représente une avancée significative pour les Algériens souhaitant voyager. Rappelons, auparavant, les plafonds étaient bien plus bas, ce qui limitait considérablement les dépenses possibles une fois à l’étranger. L’augmentation à 750 euros vise à faciliter les séjours touristiques, en permettant aux voyageurs de couvrir une part plus réaliste de leurs frais sur place.

Dans cet article, nous avons rassemblé l’essentiel à savoir sur la nouvelle allocation touristique. Vous y trouverez toutes les informations concernant ses conditions d’éligibilité et son mode d’emploi, des éléments essentiels à maîtriser avant votre départ.

Conditions, mode d’emploi et validité de l’allocation touristique

Cette allocation s’adresse uniquement aux Algériens résidant dans le pays, en d’autres termes, les binationaux ne sont pas éligibles. Le séjour à l’étranger doit durer au minimum sept jours, incluant les jours de départ et de retour. De plus, si l’allocation a déjà été utilisée entre janvier et juillet 2025, il faudra attendre le mois de janvier 2026 pour pouvoir en bénéficier à nouveau.

Pour profiter de la somme de 750 euros, il faut réserver les fonds en dinars algériens auprès d’une banque agréée, au moins trois jours avant la date de départ. Cette étape est importante, car elle permet d’obtenir un reçu indispensable. C’est ce reçu qui sera présenté pour retirer la somme en devises, notamment jusqu’à 750 euros pour les adultes et 300 euros pour les mineurs, au niveau des bureaux de change le jour même du voyage.

Par ailleurs, la directive du gouverneur de la Banque d’Algérie, entrée en vigueur le 20 juillet 2025, est valable jusqu’au 25 juillet 2026. Les voyageurs algériens disposent donc de toute une année pour organiser ce voyage et bénéficier de ce montant.

Des formalités simplifiées pour des départs sans stress

Il est possible de changer un montant inférieur aux 750 euros autorisés, à condition de ne pas dépasser le plafond. Par contre, il n’est pas possible de compléter la somme plus tard si la personne en prend moins initialement. En cas d’annulation du voyage ou du séjour à l’étranger qui dure moins de sept jours, la somme en devises doit être restituée dans un délai de cinq jours ouvrés. En effet, la restitution peut se faire auprès d’une agence de la Banque d’Algérie ou directement au niveau du guichet qui a délivré le montant.

Pour dissiper les craintes et les retards pouvant faire rater des vols, la procédure de l’obtention de l’allocation touristique a été optimisée : les formalités administratives seront effectuées en amont, directement auprès de la banque commerciale, et ce, trois jours avant la date du départ. Le retrait des devises en guichet, le jour du voyage, ne devrait prendre que quelques minutes. Au terminal ouest de l’aéroport international d’Alger, sept employés sont mobilisés pour assurer une fluidité optimale de ces procédures.

Des guichets ouverts en continu

Dans le but d’améliorer l’accès à ce nouveau droit de change aux voyageurs algériens, la Banque d’Algérie a récemment ajouté la Gulf Bank Algérie à la liste des établissements agréés pour gérer les réservations liées à ce dispositif.

Avec cet ajout, la liste des banques autorisées inclut désormais : la Banque Nationale d’Algérie, la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural, la Caisse Nationale d’Épargne et de Prévoyance, la Banque Extérieure d’Algérie, la Banque de Développement Local, ainsi que le Crédit Populaire d’Algérie. Par ailleurs, la Banque d’Algérie n’exclut pas d’ajouter d’autres partenaires pour assurer la couverture et la disponibilité de ce service dans l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, pour garantir un service accessible à tout moment, les bureaux de la Banque d’Algérie, situés aux postes frontaliers, sont ouverts 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

