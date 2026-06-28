Allocation scolaire de 5 000 DA : Le ministère annonce le début des versements

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé le lancement de l’opération de versement de l’allocation scolaire pour l’année 2026-2027, et ce, à compter du mardi 30 juin.

Dans un communiqué officiel, le ministère a précisé que cette démarche s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire.

L’objectif est de permettre aux familles bénéficiaires de percevoir cette aide le plus tôt possible, afin de faciliter l’achat des fournitures scolaires en amont et d’alléger ainsi les charges financières qui pèsent traditionnellement sur les ménages à cette période de l’année.

L’institution a également souligné que cette allocation est destinée aux parents et tuteurs légaux remplissant les critères d’éligibilité fixés par le décret exécutif n° 26-168 du 22 juin 2025 régissant ce dispositif d’aide sociale. Le montant de la prime a été fixé à 5 000 dinars algériens par bénéficiaire.

Par ailleurs, le ministère a indiqué que ce versement anticipé intervient en application des directives de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji.

Cette dernière a insisté sur la nécessité d’accélérer l’ensemble des procédures administratives et financières pour garantir que ces aides parviennent à leurs destinataires bien avant la rentrée des classes.

Ce dispositif réaffirme, selon le communiqué, la continuité de la politique d’aide sociale menée par l’État au profit des familles nécessiteuses.

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Enfin, concernant les dossiers qui pourraient faire l’objet d’un rejet, le ministère a assuré que les services de l’Agence de développement social au niveau des communes sont mobilisés pour réceptionner et examiner les recours et les contestations, conformément aux procédures légales en vigueur. Les demandeurs seront informés des résultats de l’examen de leur dossier dès la finalisation de l’opération.

Allocation scolaire : Conditions d’éligibilité et modalités de gestion de la prime

En s’appuyant sur le décret exécutif n° 25-168 du 22 juin 2025, le ministère a détaillé les critères d’attribution et le calendrier rigoureux qui encadrent cette aide sociale, versée en une seule fois.

L’allocation s’adresse aux élèves régulièrement inscrits dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement, ainsi que dans les centres publics spécialisés. Elle cible prioritairement les enfants issus de familles démunies et sans aucun revenu, ainsi que ceux dont le revenu mensuel du père, de la mère ou du tuteur, pris séparément, ne dépasse pas le Salaire national minimum garanti (SNMG), tel que fixé par le décret présidentiel du 7 janvier 2026.

Dans le cadre de la numérisation des services du secteur, les parents ont la possibilité de télécharger le formulaire officiel sur le site de l’Agence de développement social (ADS) ou de s’inscrire en ligne via la plateforme dédiée (www.minha-madrassya.dz).

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Toutefois, le dépôt du dossier physique au niveau des établissements scolaires demeure obligatoire. Ce dossier doit obligatoirement comprendre le formulaire officiel dûment rempli et signé, une copie de la pièce d’identité biométrique des parents ou du tuteur, une attestation de non-revenu ou une fiche de paie, une attestation de non-affiliation à la sécurité sociale, ainsi qu’un chèque postal barré au nom du bénéficiaire.

L’instruction ministérielle rappelle que le processus obéit à un calendrier réglementaire précis afin de garantir la transparence de l’opération.