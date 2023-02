Allocation Ramadan 2023 en Algérie : la date de versement dévoilée

Le Ramadan 2023 devrait probablement commencer dès le début du mois de mai. Les musulmans dans le monde entier considèrent ce mois comme étant comme une période de jeûne et de partage. Les Algériens, qui bien évidement jeunent, se soucient de leur consommation en termes d’alimentation, et pour beaucoup l’accès aux denrées de base est assez difficile compte tenu du pouvoir d’achat moyen du peuple, qui est assez bas en comparaison des tarifs du marché.

C’est dans ce cadre que le gouverneur Mohamed Abdel Nour Rabhi a présidé une réunion du conseil exécutif de l’État pour discuter des préparatifs du mois de Ramadan 2023 et de la saison estivale.

Lors de cette réunion, il a émis des directives rigoureuses pour le processus de solidarité pour le mois de Ramadan 2023, ordonnant le versement de l’aide financière aux bénéficiaires au cours de la première semaine de mars, avec une liquidité financière adéquate.

Le gouverneur a également souligné l’importance de la coordination entre les Directions du Commerce, de l’Agriculture et de l’Industrie, et de la pêche en mer pour intensifier les opérations de contrôle, afin de garantir que les produits soient acheminés directement des producteurs aux consommateurs, réduisant ainsi la spéculation sur les prix durant le mois sacré.

Les principaux concernés par ces allocation se sont déjà rapprochés du département des affaires sociales de leur commune de résidence en janvier 2023 dans le but de déposer le formulaire de demande d’inscription.

Ramadan 2023 : une campagne de sensibilisation à la protection environnementale prévue

En plus de fournir des matières premières largement consommées aux citoyens pendant le mois sacré, il y aura une sensibilisation des citoyens dans les mosquées à l’importance de l’environnement propre et à la réduction du déversement aléatoire de déchets.

Selon un rapport de l’Agence nationale des déchets, les Algériens jettent chaque année plus de 900 millions de baguettes de pain. En 2021, la quantité totale de déchets ménagers produits en Algérie a été estimée à 11,1 millions de tonnes, soit en moyenne 0,68 kg par jour et par personne (250 kg par an). Bien que ce chiffre soit inférieur de 12% à celui d’avant la pandémie de COVID-19.

Toutes les ressources matérielles et humaines seront mobilisées pour ce processus. Il y aura également des campagnes de sensibilisation pour réduire le gaspillage et optimiser la consommation de matières alimentaires pendant le mois de Ramadan.