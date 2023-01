Allocation Ramadan 2023 : délai de la fin des inscriptions arrêté

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a fait savoir que les inscriptions relatives à l’opération de solidarité spéciale Ramadhan se poursuivront jusqu’au 5 janvier 2023. En effet, le département susmentionné a donné plus de détails à ce sujet. Par le biais d’un communiqué rendu public aujourd’hui.

Ledit communiqué s’adresse aux chefs de familles sans revenus et aux groupes vulnérables de la société. Dans le détail, le ministère de l’Intérieur a incité les principaux concernés, à s’inscrire au programme de solidarité national. À condition qu’ils remplissent les conditions exigées. Les principaux concernés doivent se rapprocher du département des affaires sociales de leur commune de résidence. Afin de déposer le formulaire de demande d’inscription. Rappelons que les intéressés peuvent télécharger ce document via le site web du ministère en question.

On notera que cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’application de l’instruction ministérielle 1057 du 11 décembre 2022. En ce qui concerne les bénéficiaires qui ont changé leur résidence, ceux-ci doivent se diriger vers les services responsables, au niveau de leur nouvelle commune de résidence, muni du formulaire d’inscription pour accomplir ledit processus.

Opération de solidarité spéciale Ramadhan : une enquête sera ouverte

Selon la même source, ceux qui ont bénéficié des subventions l’année précédente ne sont pas obligés de se réinscrire au programme cette année. Sauf si leur statut social a changé. Ainsi, ils sont amenés à supprimer leur nom de la liste des inscrits. Dans le même sillage, il convient de préciser que les autorités responsables envisagent d’ouvrir une enquête prochainement.

Cela dans le but de vérifier la conformité des personnes inscrites et qui ont déjà eu droit à cette prime aux critères requis. Dans le but d’octroyer cette aide financière uniquement pour les ayant droit, indique le communiqué du ministère de l’Intérieur.