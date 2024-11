Allocation de solidarité – Ramadan 2025 : Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 décembre

Alger, le 21 novembre 2024 – Dans le cadre de la campagne de solidarité Ramadan 2025, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Urbanisme a annoncé, via sa page Facebook officielle, l’ouverture des inscriptions pour bénéficier de l’allocation allouée en prévision de ce mois sacré au niveau de toutes les communes.

Cette opération, qui s’inscrit dans une démarche de solidarité nationale, permettra aux familles les plus démunies de faire face aux dépenses supplémentaires liées à ce mois béni.

Les inscriptions sont ouvertes à compter de ce jour, jeudi 21 novembre 2024, et se poursuivront jusqu’au 15 décembre prochain. Les citoyens intéressés pourront se rendre dans leur mairie de résidence ou effectuer leur demande en ligne via le portail électronique du ministère.

Il est à noter que les bénéficiaires de l’aide sociale en 2024 sont dispensés de renouveler leur demande. Leurs dossiers seront traités automatiquement et les services de la commune procéderont à la vérification de leur situation socio-économique et à la conformité de leur profil avec les critères d’éligibilité, en coordination avec les différentes institutions et administrations publiques.

Cette aide financière, mise en place chaque année à l’approche du Ramadan, vise à soutenir les familles les plus démunies et à leur permettre de vivre ce mois sacré dans de meilleures conditions.

Allocation de solidarité – Ramadan 2025 : Documents requis pour l’inscription et critères d’éligibilité

Le ministère de l’Intérieur a récemment publié la liste des pièces justificatives à fournir pour les nouvelles inscriptions à l’allocation de solidarité. Les candidats devront présenter :

Un formulaire d’information à retirer auprès des services municipaux.

Un certificat de non-remariage pour les femmes divorcées ou veuves.

Un acte de naissance du demandeur et de sa conjointe.

Une photo d’identité récente.

Une fiche familiale.

Une copie de la carte d’identité nationale.

Une attestation de chômage pour les deux conjoints.

Un bulletin de salaire récent (moins d’un mois) indiquant un salaire de 20 000 DA ou moins

Un chèque barré.

Le ministère a également rappelé les critères d’éligibilité à cette allocation. Les bénéficiaires prioritaires sont : les travailleurs indépendants sans revenus et bénéficiant de programmes d’aide sociale et les chefs de famille dont le revenu mensuel net est inférieur ou égal au SMIG.

Ces mesures visent à soutenir les familles les plus démunies et à améliorer leur pouvoir d’achat.