Allocation de solidarité Ramadan 2025 : ouverture des inscriptions dans la wilaya d’El Oued

Dans le cadre des préparatifs pour le mois de Ramadan 2025, la wilaya d’El Oued lance un appel aux familles nécessiteuses. Ces familles ont la possibilité de renouveler ou de déposer leurs dossiers afin de bénéficier de la prime de solidarité Ramadan.

Le Président de l’Assemblée Populaire de la wilaya a précisé que toutes les familles concernées, y compris celles ayant déjà reçu cette allocation durant Ramadan 2024, doivent se rapprocher du Bureau des Affaires Sociales. Ce bureau se situe au siège de la commune de Hassani Abdelkrim. Le dépôt des dossiers est essentiel pour bénéficier de cette aide financière.

Le communiqué a également indiqué les documents nécessaires pour le renouvellement des dossiers. Un formulaire de demande de prime de solidarité Ramadan est ainsi exigé. Les demandeurs sont aussi invité à joindre au dossier une copie de leur carte d’identité et un chèque barré. Autant d’ éléments indispensables pour assurer un traitement rapide et efficace des demandes d’aide.

Quels sont les documents exigés pour les nouveaux demandeurs ?

Pour les nouveaux demandeurs, la liste des documents est plus exhaustive. Ils doivent fournir :

Une copie de la carte d’identité nationale

Certificat de résidence

Fiche familiale

Une fiche de paie du mari et de la femme : La preuve de revenus des deux conjoints est requise lors de vérifications administratives.

Attestation de non-activité pour le demandeur et son épouse : Cela permet de justifier de la situation professionnelle actuelle.

Un chèque barré

Certificat de non-redoublement de mariage pour les femmes divorcées et les veuves

Une photo récente du demandeur

Ces documents sont souvent nécessaires pour répondre aux procédures administratives et assurer un traitement efficace des demandes.

Les demandeurs sont invités à se rapprocher des services compétents

Les personnes remplissant les conditions doivent se rapprocher de leurs communes de résidence en vue de s’inscrire ou d’actualiser les informations relatives à leur situation sociale.

Le communiqué souligne néanmoins, que les détenteurs d’une carte grise ne sont pas éligibles à l’allocation de solidarité. Idem pour les ménages dont les revenus dépassent 20 000 dinars. « Cette allocation concerne uniquement les familles dont les revenus sont inferieur à 20 000 Da », spécifie le communiqué.

Le but de cette mesure est de soutenir les familles vulnérables durant le mois de Ramadan. Les services de la wilaya appellent les familles intéressées à préparer et réunir les documents requis. Cela leur permettra de bénéficier de l’aide nécessaire dans cette période importante de l’année. Il est essentiel de respecter les délais afin de garantir une assistance rapide et efficace.