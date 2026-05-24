Allocation chômage : voici ce qu’annonce le ministre de l’Emploi

Le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, a présidé ce dimanche 24 mai 2026 au siège du ministère, une réunion d’évaluation cruciale. Au cœur des débats : la prise en charge immédiate des recours des jeunes exclus de l’allocation chômage, l’accélération de la numérisation et la moralisation du service public.

Selon le communiqué du ministère, cette rencontre a été consacrée à la présentation et à l’examen du bilan d’activités du secteur pour la période allant du 10 au 23 mai 2026, débouchant sur des instructions fermes pour moderniser la gouvernance de ce secteur stratégique.

Allocation chômage : Zéro retard dans le traitement des recours via « Insat »

Face aux préoccupations des jeunes demandeurs d’emploi, le ministre a insisté sur la nécessité d’une prise en charge instantanée de tous les recours introduits par ceux qui n’ont pas pu bénéficier de l’allocation chômage.

Pour ce faire, Abdelhak Saihi a exigé une gestion optimale de la plateforme numérique « Insat », afin de garantir une réponse rapide et sans aucun retard à l’ensemble des requêtes. Cette plateforme devra faire l’objet d’évaluations périodiques et de mises à jour continues pour s’adapter aux réalités du terrain et optimiser son efficacité.

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Intermédiation efficace et transparence dans la gestion du personnel

Le premier responsable du secteur a également donné des directives strictes concernant les dossiers de l’emploi. Il a appelé à traiter les demandes avec la célérité et l’efficacité requises dans le cadre des missions de médiation dévolues au secteur, tout en veillant à accompagner au mieux les demandeurs d’emploi dans leur insertion professionnelle.

Sur le volet interne, le ministre a prôné une tolérance zéro face aux abus en insistant sur l’enracinement des valeurs de déontologie et d’éthique administrative dans la gestion des ressources humaines, conformément aux lois en vigueur. Il a également appelé à consacrer les principes d’équité et de justice administrative en refusant catégoriquement toute décision prise en dehors des cadres légaux, tout en martelant qu’il ne tolérerait aucun dépassement ni aucune pratique portant atteinte aux droits des usagers et des fonctionnaires.

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« La valorisation de l’élément humain et la moralisation du service public constituent les piliers fondamentaux pour moderniser le secteur, garantir sa performance et préserver la dignité des citoyens », a rappelé le ministre.

Accélération de la numérisation globale et contrôle sur le terrain

Pour épargner aux citoyens les déplacements fastidieux, le ministre a ordonné l’accélération de la numérisation complète de toutes les procédures administratives et le renforcement des services à distance. Cela passe notamment par la poursuite du programme d’interopérabilité et de croisement des données entre les différents organismes sous tutelle (CNAS, CASNOS, ANEM, etc.).

Par ailleurs, dans le cadre du suivi sur le terrain, Abdelhak Saihi a instruit d’intensifier les visites d’inspection inopinées afin d’établir des diagnostics précis des dysfonctionnements et de prendre les mesures correctives nécessaires pour protéger les droits des usagers.

En prévision de la prochaine rentrée sociale, un accent particulier a été mis sur la préparation rigoureuse de la rentrée universitaire au niveau de l’École Supérieure de la Sécurité Sociale (ESSS), selon une nouvelle approche basée sur l’excellence. Le ministre a conclu en rappelant que la période à venir exigeait un doublement des efforts, axé sur la transparence, la gouvernance et le contrôle rigoureux des performances de toutes les structures sous tutelle.

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