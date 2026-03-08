Allocation chômage : Tebboune se penche sur le sort des jeunes exclus du système

Le Président Abdelmadjid Tebboune a présidé dimanche un Conseil des ministres axé sur la révision des dispositifs de protection sociale. Cette réunion a acté le lancement du Plan National pour la Jeunesse 2026–2029, prévoyant une revalorisation de l’allocation chômage et du salaire minimum (SNMG).

Au-delà des chiffres, le chef de l’État a exigé un audit précis pour comprendre pourquoi certains demandeurs d’emploi restent exclus du système actuel. Entre impératifs de souveraineté et insertion économique, ces mesures visent à stabiliser le front social. Quelles sont les nouvelles conditions d’accès et comment le gouvernement compte-t-il financer ce plan d’action ?

Allocation chômage : Pourquoi certains jeunes sont exclus et comment le gouvernement compte y remédier ?

Le chef de l’État a ordonné l’ouverture d’un audit approfondi pour identifier les causes privant certains jeunes du bénéfice de l’allocation chômage. Cette directive s’inscrit dans le cadre du Plan National pour la Jeunesse 2026–2029, dont l’objectif est de consolider les droits de cette catégorie sociale et de leur garantir des opportunités d’emploi ainsi qu’une couverture sociale adéquate.

Par ailleurs, le Président a enjoint le ministre de la Jeunesse de formuler des propositions et de nouvelles méthodes pour contribuer à la réduction des chiffres du chômage. Cette démarche est présentée comme un levier de souveraineté nationale, visant à protéger la jeunesse algérienne contre toute tentative d’exploitation ou d’influence par des puissances étrangères.

À ce titre, il a été souligné qu’il faut multiplier les efforts dans la lutte contre les stupéfiants, notamment dans les milieux des jeunes, et les prémunir contre un plan orchestré par-delà nos frontières ciblant cette catégorie vitale considérée comme le noyau de la société algérienne, caractérisée par un fort esprit patriotique.

Hausse du SNMG et de l’allocation chômage en Algérie : Ce qui change en 2026

Conformément aux engagements présidentiels pour une vie digne, plusieurs mesures phares entreront en vigueur ou ont été confirmées pour l’année 2026 :

Allocation Chômage : Son montant passe de 15 000 DA à 18 000 DA . Actuellement, plus de 2 millions de bénéficiaires perçoivent cette aide sous conditions.

: Son montant passe de . Actuellement, plus de 2 millions de bénéficiaires perçoivent cette aide sous conditions. Salaire Minimum (SNMG) : Après être resté stagner à 20 000 DA depuis 2020, le salaire minimum garanti est officiellement porté à 24 000 DA à compter de janvier 2026.

Pour accompagner ces hausses, l’État mise sur l’épanouissement citoyen. Le Président a demandé d’accorder une importance capitale au sport scolaire et universitaire, en coordination avec les ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, afin qu’il constitue un catalyseur et une alternative permettant d’occuper les jeunes et de les détourner de tout vide susceptible de les éloigner de l’effort de construction nationale.

Plan 2026-2029 : L’ambitieuse stratégie de Tebboune pour protéger et intégrer la jeunesse

Tout en réaffirmant le droit légitime des jeunes à revendiquer l’accès au travail et à la protection sociale, le Président Tebboune a insisté sur le fait que le droit des jeunes à revendiquer leurs droits, notamment en matière d’emploi et de prise en charge, sous toutes ses formes, doit se faire dans un esprit patriotique qui prémunit la jeunesse contre toute exploitation par les forces obscurantistes qui ciblent notre pays et sa jeunesse.

L’objectif final reste le renforcement du sentiment d’appartenance à la nation. Pour ce faire, le gouvernement compte intensifier les passerelles de communication entre les jeunes algériens à l’intérieur et à l’extérieur du pays, à travers diverses formes et approches susceptibles de renforcer le lien avec l’Algérie.

Sur le terrain, cela se traduira par la volonté de réhabiliter le rôle des maisons de jeunes et d’en ouvrir les portes selon des programmes choisis par les jeunes eux-mêmes, à raison d’au moins une maison de jeunes par commune, tout en renforçant le nombre des auberges de jeunes adaptées à leur époque.

Enfin, une synergie est attendue pour coordonner entre les ministères de la Jeunesse et de la Culture pour mettre en place des plans susceptibles d’attirer les jeunes algériens, en fonction de leurs orientations et de leurs besoins, tout en les associant à l’organisation et à la gestion de ces plans.