Allocation chômage : Saihi promet une réponse « en temps réel » via la plateforme de recours

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, a réaffirmé ce dimanche l’engagement de son secteur dans une transformation numérique profonde. Lors d’une déclaration à la presse, il a particulièrement mis l’accent sur les outils digitaux mis en place pour garantir la transparence et l’efficacité des services publics, notamment pour les jeunes et les retraités.

L’allocation chômage : un système de recours « en temps réel »

L’un des points saillants de l’intervention du ministre concerne l’allocation chômage. M. Saihi a rappelé l’existence d’une plateforme numérique dédiée exclusivement aux recours. Ce dispositif permet aux jeunes dont la demande a été rejetée d’introduire une réclamation en ligne.

« Il existe une plateforme numérique dédiée aux jeunes pour l’introduction de recours avec une réponse en temps réel », a déclaré le ministre, soulignant que cette démarche s’inscrit dans une volonté de « transparence totale ».

Fini les déplacements : Comment la reconnaissance faciale simplifie la vie des retraités algériens

L’innovation la plus marquante concerne sans doute les retraités. La Caisse nationale de retraite (CNR) a déployé une solution technologique de pointe intégrant la reconnaissance faciale via une application mobile dédiée.

Auparavant, les retraités étaient contraints de se déplacer physiquement vers les agences pour fournir un certificat de vie, une procédure souvent pénible en raison de l’âge ou de l’état de santé. Désormais, un simple « selfie » via smartphone suffit à valider l’existence du bénéficiaire.

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Ce dispositif de biométrie faciale garantit non seulement la continuité du versement des pensions en un clic, mais assure également une sécurité accrue contre les fraudes, tout en préservant la dignité des retraités qui peuvent désormais accomplir leurs obligations depuis leur domicile.

Vers le « Zéro Papier » : 97 % des documents administratifs désormais accessibles en un clic

Le bilan présenté par M. Saihi est éloquent. À ce jour, le secteur a atteint un taux de numérisation de 97 % pour l’ensemble des documents administratifs autrefois exigés sous format papier.

Cette modernisation ne vise pas seulement à simplifier les procédures bureaucratiques, mais constitue, selon le ministre, un levier stratégique pour la « concrétisation du développement économique et social » du pays.

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En éliminant les contraintes physiques et en accélérant le traitement des dossiers, le ministère entend offrir un service public moderne, à la hauteur des attentes des citoyens.