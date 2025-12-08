Allocation chômage : Saihi dévoile la catégorie qui en profite le plus

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, a révélé ce lundi que l’État a alloué plus de 400 milliards de dinars par an à l’allocation chômage, soulignant que la catégorie des femmes est la plus grande bénéficiaire de cette dernière.

Ces déclarations de Saihi sont intervenues alors qu’il supervisait la cérémonie d’ouverture de la Conférence nationale sur l’emploi, consacrée à l’évaluation de la gestion de l’allocation chômage et aux mécanismes de médiation pour l’accès aux opportunités professionnelles, suite aux instructions données par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Dans son allocution, Saihi a affirmé que cette allocation n’est pas un soutien temporaire, mais plutôt un mécanisme social efficace visant à protéger les jeunes pendant leur période de recherche d’emploi et à fournir un parcours d’accompagnement comprenant la formation et l’orientation, garantissant ainsi une transition sûre vers l’intégration professionnelle.

Le ministre a précisé que l’État a mobilisé plus de 420 milliards de dinars pour l’allocation chômage, en plus d’un budget important pour accompagner l’augmentation décidée, portant l’allocation de 15 000 DA à 18 000 DA.

Allocation chômage : 71% des bénéficiaires sont des femmes

Le premier responsable du secteur de l’Emploi a également indiqué que la catégorie des femmes représente 71% du total des bénéficiaires de l’allocation, contre 29% pour les hommes.

Saihi a appelé tous les acteurs du marché du travail à se conformer aux dispositions de la Loi 19-04 relative au placement et au contrôle de l’emploi, notamment en ce qui concerne la nécessité de déposer les offres d’emploi exclusivement auprès du service public de l’emploi pour garantir l’égalité des chances et renforcer la justice sociale.

À cet égard, le ministre a souligné que l’État accorde une grande importance à la question de l’emploi, la considérant comme un pilier fondamental du développement national, une garantie de stabilité sociale et un droit constitutionnel pour tout citoyen.

Réexamen des conditions de renouvellement de l’allocation chômage

Auparavant, un responsable du ministère du Travail et de l’Emploi avait révélé que le ministère avait l’intention de tenir une série de réunions pour appliquer les instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant l’allocation chômage.

Dans une déclaration à la chaîne Echorouk News, le DG de l’emploi et de l’insertion au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Malek Ataïlia, a expliqué que les services du ministère tiendront des réunions intensives pour étudier les mécanismes capables de mettre en œuvre ces instructions, y compris le suivi du processus de renouvellement de l’allocation.

Le même responsable a estimé que la première année de l’allocation chômage sera consacrée au contrôle des bénéficiaires, tout en étant renouvelable pour une deuxième année supplémentaire. C’est le point qui fera l’objet d’étude.

Le responsable a ajouté que le ministère s’efforce de trouver une stratégie pour faciliter l’accès des jeunes à un poste d’emploi, notant qu’environ 300 000 jeunes ont bénéficié d’opérations de formation, tandis que 100 000 jeunes ont obtenu des postes d’emploi par l’intermédiaire des agences pour l’emploi.