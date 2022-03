Allocation chômage: plateforme web 1 millions de visites en 5 jours

L’une des initiatives les plus importantes lancées par le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, est l’allocation chômage, qui entre en vigueur à partir du mois de mars en cours.

Quelques chiffres ont déjà été avancés par le Directeur Général de l’Agence National de l’Emploi (ANEM), Abdelkader Djaber :

Depuis le lancement de la plateforme menha.anem.dz le 25 février dernier, plus d’un million de connexion ont été enregistrée sur cette dernière. Alors que plus de 413.000 demandeurs ont pu s’inscrire sur cette plateforme et obtenir une pré-validation.

Tant dis que 5500 dossiers ont été validés par l’ANEM, dont les propriétaires pourront toucher leur allocation chômage à partir de la fin de ce mois de mars.

Selon le directeur général de l’ANEM, plus de 13.000 demandeurs ont pu décrocher un rendez-vous auprès des bureaux de l’agence national de l’emploi, et que cette dernière attend la réception de pas moins de 92.400 demandeurs au niveau des bureaux de l’ANEM.

Conditions pour bénéficier de l’allocation chômage

Après de nombreuses clarifications apportées par les autorités compétentes, le journal officiel revient avec d’autres précisions quant aux conditions d’éligibilité.

L’allocation est donc comme prévue adressée aux résidents de nationalité algérienne ayant entre 19 et 40 ans et ayant justifié leurs situations vis-à-vis du service national.

Toute personne voulant bénéficier de cette aide devra être inscrite à l’ANEM et ne pas avoir refusé plus de deux offres d’emploi ni de formations suggérées par l’agence. L’inscription doit quant à elle être renouvelée si nécessaire.

Il est obligatoire que les demandeurs de l’allocation chômage n’aient aucune aide sociale ou d’insertion professionnelle, ni de quelconque dispositif public de soutien à la création et à l’extension d’activités, mais aussi aucun revenu attribué à eux ou à leurs conjoints ce qui les rendrait non éligibles.

Le journal a aussi précisé que les personnes ayant été incarcérées et qui ont purgé leurs peines peuvent elles aussi bénéficier de ce nouveau dispositif.

Néanmoins, si les autorités détectent une fausse déclaration ou quelconque falsification de documents, les versements seront suspendues et les sommes versées préalablement seront elles aussi récupérées.