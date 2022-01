Allocation chômage : mise en garde du ministère du Travail

Dans le cadre des dispositions de la loi des finances 2022, l’allocation chômage, annoncée par le président Tebboune, a fait beaucoup parler d’elle. Dernièrement, c’est le sénateur Abdelouahab Benzail qui a dévoilé les bénéficiaires et les montants alloués, en attendant que son application n’entre en vigueur.

Aujourd’hui, le 31 janvier 2022, c’est le ministère du Travail qui a émis une mise en garde concernant cette allocution attendue par une large frange de la société en Algérie.

En effet, le ministère du Travail a mis en garde contre des publications fallacieuses relayées via des pages suspectes se faisant passer pour l’Agence nationale pour l’emploi (ANEM). La Tutelle note que la seule page autorisée à fournir des informations sur l’allocation chômage est la page de l’agence marquée en bleu.

Risque de piratage

Dans son communiqué, le ministère du Travail a appelé les jeunes à être vigilants vis-à-vis de certaines publications partagées sur certaines pages sur les réseaux sociaux. Ces publications comportent un risque de piratage des informations personnelles afin de les utiliser dans des opérations suspectes, précise la Tutelle.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, dans le même communiqué, se lave les mains de toutes les fausses pages et comptes utilisant le logo et le nom de l’Agence nationale pour l’emploi (ANEM), ainsi que de toutes les fausses informations publiées sur ces pages suspectes qui visent, indique encore le communiqué, à tromper l’opinion publique.

Pour rappel, le sénateur Abdelouahab Benzaim a dévoilé dernièrement sur sa page Facebook, certains détails concernant le décret exécutif portant sur les conditions d’octroi de l’allocation chômage ainsi que les catégories bénéficiaires.