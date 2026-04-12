Allocation chômage : l’État annonce du nouveau pour les jeunes exclus du dispositif

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, a insisté sur la nécessité d’assurer une prise en charge rapide et efficace des préoccupations des jeunes n’ayant pas pu bénéficier de l’allocation chômage à distance. Cette question a été au cœur d’une réunion de coordination consacrée à l’évaluation des activités de l’administration centrale et au suivi de la mise en œuvre des instructions précédentes.

Lors de cette rencontre, le ministre a mis l’accent sur l’importance d’améliorer la gestion des recours introduits par les jeunes concernés via la plateforme numérique « Insat ». Il a appelé les services compétents à traiter ces demandes dans des délais raisonnables, tout en garantissant un niveau élevé d’efficacité. L’objectif est de répondre rapidement aux attentes de cette catégorie, particulièrement sensible aux questions d’emploi et de soutien social.

Une priorité donnée aux préoccupations des jeunes

Dans son intervention, Abdelhak Saihi a rappelé que la prise en charge des préoccupations des citoyens, notamment des jeunes, constitue une priorité pour son secteur. Il a ainsi insisté sur la nécessité de régler les situations en suspens et de garantir un suivi rigoureux des dossiers en attente. Cette démarche vise à renforcer la confiance entre l’administration et les usagers, tout en assurant une meilleure transparence dans le traitement des demandes.

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Le ministre a également souligné que la plateforme « Insat » représente un outil central dans la gestion des recours liés à l’allocation chômage. À ce titre, il a appelé à optimiser son utilisation et à veiller à ce que les réponses soient apportées dans des délais jugés acceptables par les citoyens.

Accélération de la numérisation des services

Par ailleurs, Abdelhak Saihi a réaffirmé la nécessité de poursuivre et d’accélérer les programmes de numérisation du secteur. Il a insisté sur la généralisation des services à distance, considérée comme un levier essentiel pour améliorer la qualité du service public et réduire les contraintes liées aux déplacements vers les guichets administratifs.

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Selon lui, la digitalisation des procédures permettra non seulement de simplifier les démarches administratives, mais aussi de gagner en efficacité et en rapidité dans le traitement des dossiers. Elle contribuera également à désengorger les structures administratives et à offrir un meilleur confort aux usagers.

Vers une administration plus moderne

Cette orientation s’inscrit dans une démarche globale de modernisation de l’administration publique, visant à rapprocher les services des citoyens et à améliorer leur accessibilité. Le ministre a ainsi appelé à une mobilisation accrue des cadres et des agents pour assurer la réussite de cette transition numérique.

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En conclusion, Abdelhak Saihi a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour garantir une mise en œuvre effective des instructions, notamment en ce qui concerne le traitement des recours liés à l’allocation chômage. Il a rappelé que la satisfaction des citoyens reste au cœur des priorités du secteur, dans un contexte marqué par des attentes sociales croissantes.