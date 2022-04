Allocation chômage : le ministre révèle le nombre de dossiers acceptés

Il y a quelques mois, le président de la république Abdelmadjid Tebboune avait annoncé la mise en place d’une allocation chômage. Très enthousiastes vis- à -vis de cette mesure sociale insolite en Algérie, beaucoup se sont précipités afin de s ‘y inscrire et d’en bénéficier.

C’est dans ce contexte que Youcef Cherfa, le ministre algérien du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Social a révélé l’acception de plusieurs dossiers. En effet, il a annoncé ce jeudi 21 avril 2022 que plus de 900 000 dossiers avaient déjà été acceptés à la date du 18 avril sachant que le nombre d’inscrits s’élevait à 1 501 799.

Les personnes ayant postulé pour avoir de cette aide, ont droit à une carte Chifa, et une couverture sociale qui est dès à présent disponible et dont plus de 5000 personnes bénéficie déjà.

Le ministre tend vers l’insertion professionnelle et la diminution du chômage

Proposer une aide aux chômeurs afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoin est une chose mais les insérer professionnellement est encore plus profitable aux citoyens et à la société. C’est dans cette optique que le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle opère en Algérie, avec pas moins de 186 957 individus affiliés comptabilisés à la date du 5 avril 2022. 326 181 jeunes algériens sont concernés par ce système et Youcef Cherfa a annoncé un taux de 71% de bénéficiaires prochainement, soit 232 671 prochains travailleurs.

Afin de mieux mesurer les performances des différentes mesures mises en place afin de structurer le marché du travail comme il se doit et promouvoir l’importance de la qualification au sein du monde professionnel, les autorités compétentes ont créé une “une nomenclature nationale des professions et des emploi”. Cet outil sera un “standard” qui servira de référence dès que le texte réglementaire sera publié et contribuera grandement à la régulation entre la demande du marché du travail et la future main d’œuvre.