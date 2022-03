Allocation chômage : le ministre évoque la date du versement

Il s’agit de l’une des plus ambitieuses mesures sociales du Président algérien Abdelmadjid Tebboune depuis son arrivée au pouvoir au mois de décembre 2019. Prévu dans le cadre de la loi de finances 2022, ce dispositif inédit d’indemnisation du chômage a été appliqué le 25 février de l’année en cours. Il concerne les demandeurs d’emploi qui sont à la recherche de leur premier emploi ( qui n’ont jamais exercé d’activité professionnelle ).

Face à l’assemblée populaire nationale, le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale confirme que chaque candidat éligible aux conditions d’allocation chômage bénéficiera de celle-ci à partir du 28 Mars 2022 prochain.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa a exposé, dimanche 20 mars 2022, en présence des députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), son projet en vue de modifier et de compléter la loi 90-14 du 2 juin 1990 concernant les conditions d’exercice du droit syndical.

Le Ministre a indiqué dans son discours que le présent projet est le résultat des efforts déployés par tous les protagonistes dans le monde du travail, notamment les représentants des départements ministériels, les syndicats des travailleurs, et les employeurs les plus représentatifs.

Par ailleurs, le Ministre a affirmé qu’un tel projet viendra renforcer le dispositif juridique de notre pays en termes de libertés syndicales, conformément aux prescriptions de l’article 69 de la Constitution qui garantit le droit syndical à tous les salariés et employeurs.

Le ministre insiste pour finir sur le fait que les changements introduits dans le présent texte renforcent les rapports de confiance avec les organisations syndicales et ce à tous les niveaux, en favorisant la valeur, le principe et la pratique du dialogue social et en offrant à ces organisations une opportunité de contribution au développement de la démocratie participative.

Intervention du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale au sujet des allocations chômage

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a dévoilé, vendredi 18 février dernier, au cours de son intervention sur JT de la Télévision publique, que les demandeurs d’emploi percevront des allocations de chômage pendant la durée nécessaire pour trouver un emploi dans une entreprise privée ou publique.

Quant aux termes et modalités de l’allocation chômage, Youcef Cherfa a précisé que chaque individu ayant entre 19 et 49 ans peut profiter de celle-ci.

Le même responsable a insisté sur le fait que l’allocation chômage est destinée à tous les jeunes sans aucune discrimination, titulaires ou non de diplômes, tout en soulignant que le demandeur doit obligatoirement être inscrit au niveau des agences locales de l’emploi « ANEM ».

En effet, le 25 février 2022, une plateforme numérique a été lancée pour joindre les demandeurs enregistrés auprès des agences pour l’emploi en vue de fixer les dates relatives au dépôt et au paiement de l’allocation dont le montant est de 13 000 dinars par mois.