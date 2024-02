Allocation chômage : le ministre de l’Emploi dévoile de nouveaux chiffres

Plus de 2 millions de jeunes chômeurs ont reçu des allocations chômage en Algérie en janvier dernier, selon Fayçal Bentaleb, ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Au cours de son intervention devant la commission de la santé et du travail de l’Assemblée populaire nationale (APN), il a affirmé que le nombre total de bénéficiaires de ces allocations s’élevait à 2 013 819 au cours du mois de janvier.

Bentaleb a également souligné que 288 702 bénéficiaires avaient été orientés vers des centres de formation professionnelle. De plus, 323 495 inscrits ont déjà obtenu des contrats de travail au cours de l’année 2023.

De plus, le ministre a déclaré que les entreprises économiques étaient encouragées à recruter les jeunes bénéficiaires de ce dispositif grâce à la mise en place de nouveaux mécanismes incitatifs.

Cette allocation chômage destinée aux jeunes a été mise en place dans le but de lutter contre le chômage des jeunes en Algérie. En offrant une aide financière aux jeunes chômeurs, le gouvernement espère les encourager à se former et à trouver un emploi stable.

Un nombre élevé de bénéficiaires

En outre, il est à noter que le fait que plus de 2 millions de jeunes aient bénéficié de cette allocation en un seul mois montre à quel point le chômage des jeunes est un problème important en Algérie. Il est essentiel de prendre des mesures pour résoudre cette situation et offrir des opportunités aux jeunes qui cherchent du travail.

Une des mesures prises par le gouvernement est d’orienter les jeunes chômeurs vers des centres de formation professionnelle. Cela leur permet d’acquérir de nouvelles compétences et d’améliorer leurs chances de trouver un emploi. En janvier, près de 289 000 personnes ont été orientées vers ces centres de formation.