Allocation chômage : le DG de l’ANEM donne des chiffres

L’allocation chômage en Algérie annoncée dans un premier, puis adoptée et enfin lancée en ce début d’année 2022, ne cesse de faire jaser chez les citoyens algériens. Il est à noter que pour la première fois en Algérie, les chômeurs pourront se voir attribuer une allocation en attendant une éventuelle embauche.

Depuis le début de cette année 2022, les annonces et les déclarations à propos de cette dernière ne cessent pas de la part des responsables du secteur de l’emploi (Ministre du travail et Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Emploi ANEM).

Allocation chômage en quelques chiffres

Cette fois-ci c’est Abdelakder Djaber, Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM), qui est revenu sur quelques chiffres concernant l’allocation chômage, lors de son intervention dans l’émission « Invité de la matinale » sur les ondes de la Radio Chaine 2.

Il rappelle que la valeur de l’allocation qui sera versée est de 13.000 dinars par mois pour chaque chômeur n’ayant jamais travaillé et qui est demandeur d’emploi pour la première fois, cette somme qui a pour but d’être une source de revenue pour le chômeur, sera versée à compter du 28 du mois en cours. Il ajoute concernant cela, que pour faciliter l’opération de versement de cette allocation à ses bénéficiaires, une convention a été signée entre l’Agence Nationale de l’Emploi et Algérie Poste. L’organisme d’Algérie Poste a déjà procédé à l’ouverture de plus de 100.000 nouveaux comptes postaux au profit des bénéficiaires de cette allocation.

Il évoque aussi la plateforme digitale qui a été consacrée à cet effet, qui facilite la procédure d’inscription pour le demandeur de cette allocation chômage. Il est revenu sur le fait que plus de 49 millions de connexions ont été enregistrées sur cette dite plateforme digitale, depuis son lancement le 24 février passé. L’intervenant avance aussi que 657.000 rendez-vous ont été attribués au inscrits, et que plus de 125.000 dossiers ont déjà été validés par les services de l’ANEM.

Conditions pour bénéficier de l’allocation chômage

Le Directeur Générale a tenu à rappeler, que l’ANEM a lancé cette opération allocation chômage sur décret de la Présidence de la République, les conditions d’attribution de cette dernière, qui ont été publiées sur un décret dans le journal officiel. Ces conditions sont, que le demandeur de l’allocation chômage n’ait jamais travaillé donc demandeur d’emploi pour la première fois ; qu’il soit de nationalité algérienne ; qu’il ne bénéficie d’aucun revenu ; qu’il soit âgé de 19 à 40 ans ; qu’il n’ait jamais bénéficié d’aucun financement de projet de la part de l’Etat quel que soit la nature de celui-ci et enfin que le demandeur de l’allocation chômage ait déjà réglé sa situation par rapport au service national.