Allocation chômage : l’ANEM lance un nouveau service de prise de rendez-vous

L’Agence nationale de l’emploi a lancé un nouveau service sur sa plateforme, Minha. En effet, l’ANEM a dévoilé un nouveau service dédié aux prises de rendez-vous en ligne, permettant, ainsi, aux futurs bénéficiaires de l’allocation chômage de préinscrire et de réserver un rendez-vous en vue de l’étude du dossier au niveau des annexes locales de l’agence nationale de l’emploi.

« Dans le but de fournir une meilleure prise en charge et un service de qualité aux demandeurs de l’emploi inscrits à l’Agence Nationale de l’Emploi, cette plateforme vous permet de vous préinscrire et réserver un rendez-vous pour l’étude de votre dossier au niveau des annexes locales de l’emploi », indique l’ANEM sur son site.

En suivant les indications que la plateforme propose, le demandeur d’emploi réserve un rendez-vous pour passer un entretien afin de déterminer, si oui ou non, il sera éligible à cette aide mensuelle.

Demande d’emploi : le service « Forsati » de l’ANEM

Baptisé « Forsati », ma chance, cette nouvelle offre de service de l’ANEM permet aux demandeurs d’emploi de soumettre leur candidature aux opportunités professionnelles disponibles sur le site WassitOnLine, en fonction de leur profil.

En parallèle, les employeurs examinent ces candidatures pour sélectionner les postulants en adéquation avec leurs besoins de recrutement.

L’objectif de cette version améliorée est de renforcer l’intermédiation entre les offres et les demandes d’emploi grâce à une postulation autonome, tout en réduisant les délais d’attente et en assurant un retour d’information rapide et fiable.

Allocation chômage : les conditions d’éligibilité

Sur son site internet, l’ANEM rappelle les conditions d’éligibilité à l’allocation chômage sont :

Être âgé entre 19 ans et 40 ans.

Demande d’emploi active.

N’exercer d’aucune activité.

Ne bénéficier d’aucun dispositif d’aide de l’état.

Ne pas être bénéficiaire d’un revenu de CNR.

Nombre d’orientations refusées dans le cadre d’offre d’emploi inférieur à deux (2).

Le conjoint ne bénéficie d’aucun revenu.

Être primo-demandeur d’emploi et ne pas être étudiant.

Justificatif de la situation vis-à-vis le service national est justifiée.

