Allocation chômage et emploi en Algérie : le ministre dévoile de nouveaux chiffres

Lors d’une séance de questions orales à l’Assemblée populaire nationale, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, a présenté une mise à jour complète sur la prime de chômage et la situation de l’emploi en Algérie. Il a également apporté des précisions sur l’avancement du texte relatif à la retraite dans le secteur de l’Éducation.

Le ministre a rappelé que la prime de chômage s’inscrit dans la démarche sociale de l’État. Instaurée sur décision du président de la République, elle vise à soutenir financièrement les demandeurs d’emploi remplissant les conditions réglementaires. Selon Abdelhak Saihi, cette allocation n’est pas qu’un simple transfert monétaire : elle constitue un outil d’accompagnement en faveur des jeunes en recherche d’activité.

Le dispositif, a-t-il précisé, forme un pilier de la politique publique destinée à réduire la vulnérabilité économique et à faciliter l’intégration professionnelle. Il repose sur un cadre encadré, associant accompagnement administratif, suivi des demandeurs et interaction avec les programmes d’emploi.

Combien de bénéficiaires enregistrés au 31 octobre ?

Lors de son intervention, Abdelhak Saihi a annoncé que 441 223 jeunes avaient satisfait l’ensemble des critères requis pour bénéficier de la prime de chômage à la date du 31 octobre. Ce chiffre illustre l’ampleur du dispositif et sa portée nationale.

L’éligibilité à cette allocation obéit à plusieurs conditions. Les demandeurs doivent notamment être inscrits auprès de l’ANEM, ne disposer d’aucune activité professionnelle et se conformer aux procédures de contrôle prévues par la réglementation. Le ministre a souligné que ce cadre permet d’assurer la transparence et le bon fonctionnement du dispositif.

Recrutements dans les secteurs public et privé

Abdelhak Saihi a également fait état d’une dynamique positive sur le marché du travail. Selon les données présentées, plus de 560 000 recrutements ont été enregistrés dans des institutions publiques et privées. Ces embauches traduisent les efforts visant à renforcer l’emploi et à favoriser l’accès des jeunes au marché du travail.

Le ministre a indiqué que cette progression correspond à la stratégie nationale orientée vers la croissance, l’amélioration de la productivité et la lutte contre le chômage structurel.

Répondant à une question sur le texte relatif à la retraite des personnels du secteur de l’Éducation, le ministre a précisé que le décret exécutif concerné se trouve actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement. Cette étape constitue la dernière phase avant sa publication au Journal officiel.

Abdelhak Saihi n’a pas avancé de date précise, mais il a assuré que les procédures administratives suivent leur cours habituel. Ce texte est attendu par de nombreux travailleurs du secteur souhaitant connaître les nouvelles modalités de départ à la retraite.