Allocation chômage de 18 000 DA : les 5 erreurs qui peuvent vous faire perdre vos droits

Plus de 1,9 million de personnes perçoivent l’allocation chômage, désormais fixée à 18 000 DA par mois. Pour la conserver, chaque bénéficiaire doit valider son inscription auprès de l’ANEM tous les six mois. Voici la démarche, les conditions à respecter et les erreurs qui font perdre l’allocation.

Allocation chômage 2026 en Algérie : ce qui change avec les 18 000 DA

L’allocation chômage est passée de 15 000 à 18 000 DA par mois depuis le 1er janvier 2026. Le décret exécutif n° 26-87 du 21 janvier 2026, publié au Journal officiel du 22 janvier, a fixé ce nouveau montant. Cette hausse répond aux instructions du président de la République.

L’allocation est désormais versée pendant un an, renouvelable une seule fois. Ce renouvellement n’a rien d’automatique : il dépend du strict respect des obligations du bénéficiaire. Les bénéficiaires déjà inscrits dans le dispositif profitent toutefois d’une année supplémentaire, détaillée plus bas.

L’État prend en charge la cotisation sociale de 7 % prélevée sur l’allocation, ainsi que la couverture maladie. Il consacre plus de 420 milliards de DA à ce dispositif en 2026. Notre article sur les règles de l’allocation à 18 000 DA détaille l’ensemble de la réforme.

Renouvellement ANEM : comment valider son inscription tous les 6 mois ?

Le bénéficiaire doit valider son inscription auprès de l’ANEM tous les six mois. Il peut le faire en ligne, sur la plateforme Wassit Online, ou en se présentant à l’agence ANEM de son lieu de résidence. Un oubli peut entraîner l’arrêt des versements.

En ligne, la démarche commence par la connexion à son espace personnel. Le demandeur accède ensuite à la rubrique de renouvellement, vérifie ses informations et confirme la validation. Mieux vaut effectuer cette opération quelques jours avant l’échéance, pour éviter tout incident technique.

L’ANEM peut aussi convoquer le bénéficiaire, qui doit alors se présenter à la date fixée. Il lui faut apporter les documents demandés par son conseiller. Les étapes peuvent évoluer, et il est recommandé de vérifier sur la plateforme de l’ANEM ou auprès de son agence locale, afin d’éviter toute confusion.

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Allocation chômage de 18 000 DA : qui peut en bénéficier en Algérie ?

Le décret de 2026 ne modifie pas les conditions d’accès fixées en 2022. L’allocation s’adresse aux chômeurs primo-demandeurs d’emploi, de nationalité algérienne et résidant en Algérie. Ils doivent avoir entre 19 et 40 ans.

Nationalité algérienne et résidence en Algérie.

Âge compris entre 19 et 40 ans.

Inscription comme chômeur primo-demandeur d’emploi à l’ANEM.

Absence de tout revenu, pour le demandeur comme pour son conjoint.

Situation régulière vis-à-vis du service national.

Aucune inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle.

Aucun bénéfice antérieur des dispositifs publics d’aide à la création d’activité, à l’insertion professionnelle ou d’aide sociale.

Les détenus ayant purgé leur peine et ne disposant d’aucun revenu peuvent aussi en bénéficier. Le candidat se préinscrit sur la plateforme Minha, puis réserve un rendez-vous pour l’étude de son dossier. L’ANEM vérifie alors son éligibilité à l’antenne locale de l’emploi, avant le premier versement. Il faut aussi une demande d’emploi active, et ne percevoir aucune pension de la CNR.

Les 5 erreurs qui font perdre l’allocation chômage

Certaines négligences suffisent à faire cesser le versement de l’allocation. La plus fréquente reste l’oubli de la validation semestrielle de l’inscription. D’autres manquements aux obligations peuvent aussi coûter cher au bénéficiaire.

Oublier la validation : laisser passer l’échéance des six mois sans valider son inscription.

laisser passer l’échéance des six mois sans valider son inscription. Ignorer une convocation : ne pas se présenter à un rendez-vous fixé par l’ANEM.

ne pas se présenter à un rendez-vous fixé par l’ANEM. Refuser une offre d’emploi : un seul refus d’une offre correspondant à ses qualifications suffit désormais à arrêter les versements, contre deux auparavant.

un seul refus d’une offre correspondant à ses qualifications suffit désormais à arrêter les versements, contre deux auparavant. Refuser ou abandonner une formation : rejeter une formation proposée par l’agence, ou l’interrompre en cours de route.

rejeter une formation proposée par l’agence, ou l’interrompre en cours de route. Taire un revenu : tout revenu du bénéficiaire ou de son conjoint, y compris un emploi, met fin à l’allocation.

Le bénéficiaire, ou son conjoint, qui trouve un emploi doit donc le signaler sans attendre. Toute fausse déclaration entraîne l’arrêt de l’allocation et le remboursement des sommes indûment perçues. Elle expose aussi à des poursuites pénales.

L’ANEM peut aussi proposer des offres d’emploi, comme celles des 125 000 recrutements annoncés pour 2027. Le bénéficiaire orienté vers une formation continue, lui, de percevoir l’allocation pendant toute sa durée. L’agence vise en priorité les métiers où la main-d’œuvre manque.

La plateforme Minha affiche désormais l’état de l’allocation de chaque bénéficiaire, en cours ou suspendue. Elle indique aussi s’il est concerné par une session de formation. Dans ce cas, un lien l’oriente vers la plateforme Takwin, où il complète son inscription.

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Durée de l’allocation chômage : quelles règles de renouvellement en 2026 ?

Pour un nouveau bénéficiaire, l’allocation dure un an, renouvelable une seule fois, soit deux ans au maximum. Le bénéficiaire peut aussi demander lui-même l’arrêt du versement, par exemple s’il trouve un emploi temporaire. Ces règles s’appliquent depuis le 1er janvier 2026.

Le décret prévoit une année supplémentaire pour les bénéficiaires déjà présents dans le dispositif. Ceux qui comptent au moins 24 mois d’ancienneté la perçoivent directement. Les autres la reçoivent après avoir épuisé le reste de leurs deux années d’allocation.

La fin du dispositif peut se préparer en amont. Les formations qualifiantes, comme le programme San3a 2, offrent une passerelle vers l’emploi. Les dispositifs d’aide à la création d’activité constituent une autre piste.

En pratique : montant, conditions et démarches sur Minha et Wassit Online

Qui : chômeurs primo-demandeurs d’emploi de 19 à 40 ans, inscrits à l’ANEM, sans revenu, de même que leur conjoint.

chômeurs primo-demandeurs d’emploi de 19 à 40 ans, inscrits à l’ANEM, sans revenu, de même que leur conjoint. Montant : 18 000 DA par mois, avec la couverture maladie.

18 000 DA par mois, avec la couverture maladie. Demande : préinscription et prise de rendez-vous sur la plateforme Minha.

préinscription et prise de rendez-vous sur la plateforme Minha. Validation : tous les six mois, sur Wassit Online ou à l’agence ANEM du lieu de résidence.

tous les six mois, sur Wassit Online ou à l’agence ANEM du lieu de résidence. Durée : un an, renouvelable une fois ; une année supplémentaire pour les bénéficiaires déjà inscrits dans le dispositif.

un an, renouvelable une fois ; une année supplémentaire pour les bénéficiaires déjà inscrits dans le dispositif. Liens officiels : minha.anem.dz, wassitonline.anem.dz, JO n° 6 du 22 janvier 2026.

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