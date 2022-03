Allocation chômage en Algérie : du nouveau dans le dossier

Le président algerien Abdelmadjid Tebboune a pris l’initiative de mettre en place une mesure sociale des plus intéressantes pour les citoyens sans emploi. Instauré dans la continuité de la loi de finances 2022, un système d’allocation chômage d’un montant de 13 000 dinars par mois a été mis en place le 25 février 2022.

Aujourd’hui, mardi 8 mars 2022, l’Agence nationale pour l’emploi ( ANEM ) a communiqué sur l’une des mesures prévues vis-à-vis de ce dispositif. C’est dans une publication diffusée sur sa page Facebook officielle qu’elle annonce le lancement d’une nouvelle plateforme numérique accessible depuis le site officiel de l’ANEM dédiée aux demandeurs d’emploi désirant bénéficier de cette aide. Elle aura pour but premier, d’accompagner des chômeurs dans ce processus, en répondant aux différentes demandes d’informations , ou aux interrogations qui reviennent.

Un engouement considérable a été remarqué quant a cette aide. Effectivement d’après les chiffres communiqué par le directeur général de l’ANEM seulement cinq jours après le lancement, plus de 413.000 demandeurs se sont enregistré sur la plateforme web pour obtenir une pré-validation et plus de 13.000 demandeurs se sont vu octroyer un rendez-vous.

Pour rappel, la première étape de demande d’allocation s’effectue auprès de l’ANEM. L’agence a informé l’ensemble des intéressés qu’il fallait dans un premier temps passer à travers l’inscription auprès des services de celle-ci. L’octroi de cette aide ne se fera que par le biais du site www.minha.anem.dz qui permet de demander cette aide et de vérifier si les conditions d’accès à l’allocation chômage sont bien respectées avant de prendre un rendez-vous d’entretien.

Les concernés seront ensuite appelés à se diriger à l’antenne locale de l’ANEM proche de leur lieu de résidence pour un rendez-vous.

Des conditions et des modalités ont été fixées pour ces allocations

Même si beaucoup de chômeurs pourraient être intéressés par ces allocations chômage, tous ne sont pas éligible. Effectivement, les candidats doivent répondre à certaines conditions préétablies à savoir être de nationalité algérienne et y résider, avoir justifier sa situation vis-à-vis du service national mais aussi avoir entre 19 et 40 ans.

Les potentiels bénéficiaires doivent être inscrits comme chômeurs primo demandeurs d’emploi auprès de l’ANEM depuis au moins, six mois. De plus, il est obligatoire que les demandeurs de l’allocation chômage n’aient aucun revenu, cette condition s’applique aussi au conjoint.

Ils doivent également répondre à ces conditions : ne pas avoir eu droit à quelconque dispositif public de soutien à la création et à l’extension d’activités d’aide à l’insertion professionnelle et d’aide sociale, ne pas être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle.