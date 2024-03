Allocation chômage efficace pour l’insertion professionnelle ? 320.000 chômeurs en poste

Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a annoncé lors d’un forum sur la radio nationale que 320 000 bénéficiaires de l’allocation chômage ont été dirigés vers le marché du travail en Algérie. Sur les deux millions de personnes recevant cette allocation, 30 000 ont obtenu des emplois permanents.

En effet, le système d’allocation chômage en Algérie s’avère efficace. Les chiffres révélés par Fayçal Bentaleb démontrent son impact positif. L’inscription à cette allocation est liée à celle à l’agence de l’emploi Anem, réduisant ainsi le nombre de « bénéficiaires assistés ».

Les demandeurs d’emploi recevant cette allocation doivent répondre aux offres de l’Anem ou justifier tout refus d’emploi proposé, sous peine de perdre leur aide financière. Cette stratégie incite à une recherche active d’emploi, réduisant ainsi le travail au noir.

Fayçal Bentaleb a également souligné que 117 000 bénéficiaires ont été formés pour répondre aux besoins du marché du travail. Cette initiative favorise l’employabilité et contribue à la réduction du chômage.

Renforcement de la couverture sociale en Algérie

En outre, le ministre a noté une augmentation significative du nombre d’entrepreneurs inscrits à la Cnas, avec une hausse de 14,1% entre 2021 et 2023. Cette croissance témoigne d’une restructuration économique transparente et équitable.

En parallèle, l’Algérie progresse dans la numérisation des services sociaux. Les citoyens ont accès à une centaine de services en ligne, facilitant ainsi les démarches administratives. De plus, 30 millions de personnes bénéficient de la nouvelle carte Chifa, améliorant l’accès aux soins avec une mémoire de 40 ordonnances et 400 médicaments.

Pour conclure, les mesures mises en place par le gouvernement algérien, notamment dans le domaine de l’emploi et de la santé, portent leurs fruits. L’allocation chômage, initialement critiquée, s’avère être un outil efficace pour réduire le chômage et encourager l’insertion professionnelle. Parallèlement, les avancées dans la couverture sociale et la numérisation des services contribuent à améliorer la qualité de vie des citoyens.