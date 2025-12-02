Allocation chômage : des ajustements annoncés pour améliorer le dispositif

Un responsable du Ministère du Travail et de l’Emploi a révélé, lundi, que le ministère avait l’intention de tenir une série de réunions pour appliquer les instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant l’allocation chômage.

Dans une déclaration à la chaîne Echourouk News, le Directeur Général de l’Emploi et de l’Insertion au Ministère du Travail, Malek Atailia, a expliqué que les services du ministère tiendront des réunions intensives pour étudier les mécanismes efficaces pour mettre en œuvre ces instructions, y compris le suivi du processus de renouvellement de l’allocation.

Le même intervenant a estimé que la première année de l’allocation chômage sera consacrée au contrôle des bénéficiaires, et qu’elle serait renouvelable pour une deuxième année supplémentaire. C’est le point qui sera examiné.

Le responsable a ajouté que le ministère travaillait à trouver une stratégie pour faciliter l’accès des jeunes à un poste de travail, notant qu’environ 300 000 jeunes avaient bénéficié d’opérations de formation, tandis que 100 000 jeunes avaient obtenu des postes d’emploi par le biais des agences de l’emploi.

Il est à noter que le Conseil des Ministres, tenu dimanche soir sous la présidence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décidé d’augmenter l’allocation chômage de sa valeur actuelle estimée à 15 000 dinars à 18 000 dinars par mois.

Le Président Tebboune a ordonné au Ministre du Travail à cet égard de revoir la condition de renouvellement du dossier de l’allocation chômage tous les six mois. Il a souligné que « le Conseil des Ministres a fixé son versement pour une durée minimale d’un an, renouvelable ».

Réforme de l’allocation chômage : vers un cadre plus sélectif et incitatif à l’insertion professionnelle

La mise en œuvre de cette réforme profonde repose désormais sur l’élaboration de nouveaux textes d’application, attendus dans les prochaines semaines.

Ces textes préciseront les conditions de renouvellement de l’allocation, les obligations des demandeurs d’emploi ainsi que les mécanismes de contrôle prévus dès la première année. Le gouvernement entend ainsi établir un cadre plus sélectif, où l’accès à l’aide sera strictement encadré et lié à un engagement réel dans la recherche d’emploi.

Parallèlement, cette réorientation marque un tournant dans la philosophie même du dispositif. L’allocation chômage, initialement pensée comme un filet de sécurité ouvert et accessible, deviendra un outil temporaire au service de l’insertion professionnelle.

Les autorités affirment vouloir réduire significativement le volume des bénéficiaires pour concentrer les ressources sur ceux qui en ont le plus besoin, tout en renforçant l’accompagnement vers le marché du travail.