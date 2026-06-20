Allocation chômage : De nouvelles instructions du ministre Saihi

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi a donné des instructions fermes pour la prise en charge des recours introduits par les jeunes n’ayant pas pu bénéficier de l’allocation chômage.

Saihi a insisté sur l’impératif d’étudier et de traiter avec la plus grande rigueur ces requêtes via la plateforme numérique « Insat », mise à la disposition des citoyens.

Le ministre a également appelé à poursuivre les efforts visant à vulgariser les droits et obligations des usagers, tout en consacrant les principes de transparence et d’équité dans la gestion de leurs préoccupations.

Ces directives ont été formulées lors d’une réunion de coordination présidée par le ministre, en présence des cadres de l’administration centrale.

Cette rencontre a été dédiée à l’évaluation du bilan des activités réalisées entre le 24 mai et le 17 juin de l’année en cours, ainsi qu’au suivi de l’état d’avancement des orientations données lors des réunions précédentes.

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Au cours de cette séance, le premier responsable du secteur a suivi plusieurs exposés présentés par les directeurs des structures centrales.

Ces interventions ont mis en lumière le taux de réalisation des programmes tracés, les principales contraintes enregistrées, ainsi que les perspectives d’action pour la période à venir.

Allocation chômage : Saihi ordonne le traitement rigoureux des recours via la plateforme « Insat »

Par ailleurs, Saihi a mis l’accent sur la nécessité de maintenir les efforts pour élever la qualité du service public au niveau d’efficacité requis.

Cela devra se faire, selon lui, par l’intensification des campagnes de sensibilisation et d’information, et par le renforcement du travail de proximité, afin de rapprocher l’administration du citoyen et de répondre à ses attentes avec diligence et célérité.

Il a, à cet effet, souligné l’importance d’une prise en charge sérieuse et continue des différents dossiers suspendus, en veillant à leur traitement dans les délais impartis. Le ministre a également insisté sur la coordination intersectorielle pour garantir une harmonie dans l’action et une efficacité accrue des interventions sur le terrain.

Dans le même sillage, Saihi a appelé à instaurer une culture de vigilance et à assurer un suivi permanent des activités des organismes sous tutelle.

L’objectif étant de détecter les dysfonctionnements et les lacunes dès leur apparition, d’adopter les mesures correctives nécessaires en temps réel, et d’évaluer les performances afin d’améliorer les prestations fournies aux usagers.

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En conclusion, le ministre a réitéré son engagement à poursuivre la mise en œuvre des orientations stratégiques liées à la modernisation de l’administration, à la généralisation de la numérisation et à la simplification des procédures débureaucratiques.

Il a enfin insisté sur la rationalisation des dépenses et le renforcement de la gouvernance, des leviers indispensables pour accroître le rendement du secteur et rehausser le niveau du service public rendu aux citoyens.